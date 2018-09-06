巴西國家博物館大火 逾2千萬件藏品恐付諸一炬

有兩百年歷史的巴西國家博物館週日（2日）發生大火，大批藏品恐怕付諸一炬，並激發民眾示威抗議。巴西文化部週一（3日）表示，電氣短路或自製紙熱氣球可能是導致大火的原因。

巴西文化部長萊唐（Sergio Leitao）向當地傳媒透露，博物館起火有兩個可能，其一是紙熱氣球。當地一向有放「天燈」的傳統，並不時觸發火警。一名博物館主管據稱曾經見過一個熱氣球在博物館附近出現，懷疑它有可能跌落屋頂。

而另一個可能是視聽實驗室懷疑發生短路。萊唐形容事故是「不可估量的悲劇」，並承認當局救火行動來得太遲，理由是事發時博物館已經關閉，消防隊已經離開，只有4名警衛值班。而且火警在後方開始，警衛過了一段時間才發現，萊唐指當時「已經為時已晚」。

萊唐又說，部分館藏存放在館外地方，得以避過一劫，但當局仍然在檢查哪些藏品可以修復。有官員表示，博物館逾2000萬件藏品，恐怕有九成已被燒毀。確實起火原因仍然在調查。

巴西國家博物館建於1818年，曾是葡萄牙皇室和巴西王室宮殿，不久前剛慶祝建館200周年。據報館內收藏超過2000萬件地質、古生物、植物、動物和考古珍貴藏品，當中包括美洲多具最大木乃伊，以及美洲最古老的人類化石「盧西亞」（Luzia）。

在2000萬件珍貴歷史文物中，當中以人類化石「盧西亞」尤為珍貴。它是巴西出土的最古老人類化石，1970年於西南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發現。博物館館長克瑙斯（ Paulo Knauss）表示，「每個對文化有興趣的人，「盧西亞」的損失是無法以金錢衡量。」

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）研究人員曾利用「盧西亞」的頭骨，製作一張她臉部的數位圖像，博物館展示的盧西亞塑像便以這張圖像作為參考基礎，但她的塑像昨晚也被大火燒毀。

大火翌日，有數百名民眾聚集於巴西國家博物館外，試圖闖入火災現場，要求進館檢視損毀情況，並呼籲政府重建被嚴重燒毀的博物館。警方唯有用胡椒噴霧、催淚氣體以及警棍驅散示威人群。

無論是示威者、評論人士，抑或博物館主任均認為，政府多年來的忽視導致博物館資金不足，以至於博物館工作人員不得不舉辦展覽。

現年35歲的高中歷史老師奧蘭達（Rosana Hollanda）表示：「這場大火是巴西政客對人民所做的事。他們在焚燒我們的歷史，焚燒我們的夢想。」

總統特梅爾（Michel Temer）同日宣布，公營及私營銀行、礦業巨頭淡水河谷（Vale）以及巴西國家石油公司（Petrpbras）已同意協助重建博物館和修復藏品。教育部部長蘇亞雷斯（Rossieli Soares）亦表示，將立即向里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）撥款，協助博物館重建工作。