暫定合同顯示西雅圖公立學校教師薪水將增加10.5%

（編譯：Tracy Wang）根據一封上週六（9月1日）寄給西雅圖教育協會成員的郵件，一份暫定的合同將讓西雅圖公立學校的6,000名僱員的薪資上漲10.5%。

這份於上週五（8月31日）暫定的合同還將為教師和替補教師、分類工作人員和辦公室人員增設五天帶薪育兒假。西雅圖的公立學校將按照計劃於9月5日（週三）開學，而工會成員和學校董事會將於本月投票表決這份暫定的合同。

週六寄出的郵件是由工會主席菲利斯·坎帕諾（Phyllis Campano）和副主席邁克爾·塔馬約（Michael Tamayo）簽署。更多關於這份暫定合約的詳情還不明確。

此封郵件指出工會2015-2018年度的合約已被延長至9月9日。新的暫定合約中的加薪和其他好處將可追溯至8月31日。

在2015-2018年度的合同下，西雅圖公立學校教師每年掙得50,604到100,763美元。新暫定合同的10.5%加薪將讓他們每年賺得55,984到111,343美元。

雖然10.5%的加薪看似幅度很大，但臨近西雅圖的其他地區和城市的教師已獲得更高的薪水漲幅。

今夏的決議將讓貝爾維尤、華盛頓湖社區和斯諾夸爾米山谷地區的教師很快得到14至25%的薪水漲幅。

在埃弗里特，一名新手教師每年可掙得54,677美元，而最有經驗的教師每年可掙得120,776美元。

支付給於埃德蒙茲、華盛頓湖社區和岸線市任教的教師的最高薪水分別將為114,000、112,000和120,000美元。

工會的董事會成員將會於本週二（9月4日）晚間審查相關文檔和摘要，並在此之後，公佈更多資訊給一般成員。

工會成員將於週六（9月8日）於貝拉羅亞劇院（Benaroya Hall）投票表決此暫定合同，西雅圖學校董事會將於其9月18日的會議中審查和投票表決此合同。

自今年5月起，各方談判員已多次見面進行會談，在兩週前城市未在截止日期前和工會達成協議後，工會成員上週二（8月28日）投票通過如雙方無法在開學日前達成協議，其將進行罷工。