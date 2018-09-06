詐騙保險情況遞增 尼泊爾政府徹查登珠峰旅遊社

珠穆朗瑪峰是不少登山愛好者的目標，但要登上世界之巔，很多人要借助登山公司一臂之力攻頂。但近年有保險公司發現涉及登山的賠償個案愈來愈多。經調查後發現，部分登山公司會串通直升機公司，在登山者身體稍有不適時，便會強迫他們搭乘直升機前往私家醫院就醫，以騙取保險賠償。尼泊爾政府下令檢視直升機救援程序，抑制此類問題的發生。

今年6月，凱恩（Danny Kaine）受僱三間保險公司，調查登山公司串謀獲利的騙案。他向珠穆朗瑪峰基地營進發的途中，向導遊表示出現頭痛的症狀，導遊隨即提出要送他去醫院。結果，導遊聯絡直升機救援服務，將凱恩送往私家醫院，並進行一連串共需12,800美元的檢驗。

保險行業的數據指出，類似的串謀騙案已持續超過五年，最少造成1名登山者不要必的死亡，並牽涉數十間直升機公司、旅行社、酒店和醫院。其中一項調查發現，2018年迄今已有超過1,600宗出動直升機救援的個案，其中35%個案涉嫌有詐騙成分，保險公司因此花費逾400萬美元。

而尼泊爾政府亦就此展開調查，發現數千名登山者在開始出現不適後，便被迫乘搭直升機前往私家醫院就醫。據指，有導遊甚至會將蘇打粉混入登山者的食物中，引致他們腹瀉。

針對詐騙現象，幾間國際保險公司已促請尼泊爾政府在9月1日前採取行動，否則便會退出當地市場。尼泊爾旅遊部週日（2日）終於宣布措施，要求直升機公司、登山旅行社和醫院將每次救援的發票提交新成立的政府委員會，打擊問題。

凱恩認為，這個現象與登山活動愈來愈流行有關。部分登山公司為吸引旅客，推出低至半價的登山嚮導服務。登山公司一方面大幅割價，另一方面便要透過串謀直升機公司收取佣金來補回減價所少賺的利潤。而救援公司約在2010年開始投資直升機，他們也急需藉此賺取花掉的投資金錢。

甚至社交媒體也是騙案的其中一名「元兇」。凱恩指，五或十年前，民眾覺得尼泊爾和珠穆朗瑪峰是遙不可及，但隨愈來愈多人在Instgram等社交媒體分享高峰的壯麗美麗，民眾開始覺得世界之巔是伸手可及的地方。