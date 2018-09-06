文| Zita Lam

我們刚刚介紹了五種在華州能找到的牡蠣，它們分別是太平洋牡蠣、奧林匹亞牡蠣、熊本牡蠣、弗吉尼亞牡蠣和歐洲扁牡蠣。作為一個精明的消費者，我們都想以最低的價錢吃最多最新鮮的生牡蠣。在西雅圖，到底有哪幾間餐廳不去對不起自己的吃牡蠣聖地？現在帶大家一覽：

Coastal Kitchen



429 15th Ave E, Seattle, WA 98112

歡樂時光：每天3點至6點 | 9點至10點；星期二3點至10點

Coastal Kitchen 是國會山最受歡迎的海鮮餐廳之一，他們被譽為社區裡最有魅力的牡蠣酒吧，其中的原因是他們新鮮又抵吃的生牡蠣。每天從下午3點至6點和9點至10點的 Happy Hour ，他們提供 $1.5 一隻牡蠣。嫌不夠划算？逢星期二從下午到 3點到晚上10 點，他們將有 $1 一隻牡蠣的優惠。客人能在開放牡蠣酒吧中看見廚師即場開牡蠣，這樣的情況，不點上兩打好像對不起自己。

All Water Seafood & Oyster Bar



1000 1st Avenue, Seattle, WA 98104

歡樂時光：每天3點至6點

率先你要知道這間位於 Loews Hotel 裡的餐廳是—他們提供兔費代客泊車！對的！把車泊在酒店門口，像貴賓般交下車匙，拿了票記著在結賬時出示餐廳服務人員就可。每天下午3點至6點，All Water Seafood & Oyster Bar 將提供 $ 2.5 一隻牡蠣的優惠。這餐廳每天牡蠣的選擇不同，傾向體型較大較肥美的種類，像熊本牡蠣 (Kumamoto) 這類都能吃到。逢星期四到星期六，餐廳更提供牡蠣與白酒套餐：$25 半打牡蠣加兩杯 Muscadet 法國白酒，將品味層次提升。

Elliott’s Oyster House



1201 Alaskan Way, Ste 100, Seattle, WA 98101

歡樂時光：星期一至五3點至6點

位於海傍的Elliott’s Oyster House ，他們的氣氛環境讓不少人都願意付上「高質生活」相對的價格。幸好地，他們亦有歡樂時光的優惠，每天牡蠣的選擇由主廚決定，並分成三個價錢：3點至4點 $1.50 一隻牡蠣；4點至5點 $2.00 一隻牡蠣；5點至6點 $2.50 一隻牡蠣。他們提供的牡蠣主要是太平洋牡蠣 (The Pacific Oyster)。

Ballard Annex Oyster House



5410 Ballard Ave NW Seattle, WA 98107

歡樂時光：每天3點30分至6點

超高的天花板和白色的瓷磚地板，這個地方就像是一個吃牡蠣的地方，事實上除了牡蠣，他們還是一個吃海鮮的好地方！每天從3點30分至6點，他們提供 $2 一隻牡蠣的優惠。在牡蠣酒吧，客人能看見放在冰塊上新鮮的牡蠣，他們提供的種類繁多，從太平洋到熊本牡蠣都有，大部份取貨自華州最大養殖場— Taylor Shellfish Farm。

The Walrus and the Carpenter



4743 Ballard Ave NW Seattle, WA 98107

歡樂時光：星期一至四4點至6點

常驻在The Walrus and the Carpenter 的牡蠣都是屬於太平洋的，包括 Barron Point, Wildcat Cove, Summerstone, Disco Hama, 和 Compass Point。歡樂時光將分兩段來收費，從 4點至5點，牡蠣將有半價優惠，而5點至6點時段將有 75折。

Adana Seattle



1449 E Pine St, Seattle, WA 98122

歡樂時光：酒吧全日

當時因代表西雅圖參加全國烹飪比賽而聲名大響的 Shota 主廚，其位於國會山的餐廳 Adana 一直都很受歡迎。推出三味品嚐菜式的他們，也設有酒吧位置，而酒吧菜單也相對便宜。他們的牡蠣全日都是 $2 一隻。他們有時候會有「星期一 全日 $1牡蠣 」的優惠，配上餐廳自己調較的汁料，有日本美食的口味。

Pearl



700 Bellevue Way NE #50, Bellevue, WA 98004

歡樂時光：星期一至六4點至6點 | 9點至10點

貝爾維尤也有好牡蠣吃！逢星期一至六，4點至6點和9點至10點，他們提供 $1 一隻牡蠣的優惠，讓住在東區的市民不用特意駕到西雅圖都有新鮮美味的牡蠣。除了生牡蠣，還有香脆炸牡蠣配上奶油沙拉，自製炸薯條和濃郁的塔塔醬、水煮黃油牡蠣加辣椒粉及麵包屑，和烤牡蠣配太平洋大蟹與羊乳酪。牡蠣造法不同，但一樣美味。