季節雖早已跨入秋的門檻，但炙熱的陽光照樣熏烤。一個八月仍像盛夏酷暑一樣，讓人熱得受不了。在一片呼天籲地的祈盼中，終於在九月乘涼爽之風姍姍來遲。

若把秋天看成一篇樂章，立秋後的八月僅是序曲，九月才開始奏響主旋律。九月，一頂上蒼天高雲淡；一抹陽光金黃耀眼；一片大地橙黃漸染；一群人兒喜笑顏開。

走進九月，在新學年的校門口，看見稚嫩的孩童，背著嶄新的書包。我不禁追問季節，誰說秋天萬物凋零又一年快結束了？難道這不是一個新的季節才開始嗎？

走進九月，在擁擠的列車箱，看見一個個大學新生，提著厚重的行李箱。我不由心生羨慕，學子們收穫著童年少年的積累，在秋天又播種著創造未來人生的理想。

走進九月，在清新的空氣裡，看見一株株桂花樹，競相開放彌漫馨香。我一下意識到，一個屬於教師的節日，不僅是老師的光榮與自豪，還有我們對他們的感恩和尊重。

走進九月，在火車站的廣場，看見列隊整齊的退伍兵，胸戴大紅花在與戰友告別。我突然想到了我的過去，幾十年前和他們一樣，帶著軍營教會的執著開始了新的轉折。

走進九月，在陣陣鑼鼓聲中，看見一個個新兵娃，穿著新軍裝即將奔赴火熱的軍營。我的心情一樣激動，幾年的軍旅生活，一定會在他們的臉龐上，刻下忠誠與堅毅。

走進九月，在廣袤的田園，看見片片金黃的稻穀，垂頭彎腰粒粒飽滿。我仿佛看到了莊稼人的笑臉，他們收穫著豐收的果實，也在收穫著春天的希望，夏天的汗水。

走進九月，在中秋之夜，看見一輪圓圓的月亮，懸掛在潔淨如洗的天空。我心裡充滿了思念，唯有「但願人長久，千里共嬋娟」的千古詩句，寄託著心中團圓的慰藉。

走進九月，在暖暖秋陽下，看見朵朵秋菊悄然綻放，輕輕搖曳於微微秋風裡。我的心是那樣淡然，人生匆忙過往，無論昨天有多少濃墨重彩，今天都洗盡鉛華。

走進九月，在秋風蕭瑟的小路，看見偶有黃葉飄落翻飛。我沒有絲毫地傷感，我真切感知人生一世如草木一秋，欣慰無愧於良心走過的人生，何已畏懼還有的前行？

啊！九月，多美的九月。讓我們親近九月，擁抱九月吧！在九月這個美好的時節，無論你走賞秋色美景，還是坐品菊花茗茶，都會讓你坦然面對，昂首信步人生之路。