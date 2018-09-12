香港榮華月餅「零舍不同」 締造全球銷量傳奇

一年一度的中秋圓月佳節即將來臨，市面上的月餅種類繁多，品牌也參差不齊。在新產品輩出的年代，老字號香港榮華月餅依然屹立不倒，受廣大民眾的歡迎。「行船爭解纜，月餅我賣先，首創白蓮蓉，風行全世界。」- 香港榮華月餅的口號朗朗上口、聞名遐邇。擁有66年歷史的香港榮華餅家今年繼續嚴選優質食材，由經驗豐富的製餅師傅在香港廠房用心製作每一個美味的月餅，款款皮簿餡靚，啖啖滋味，讓你品嘗一個圓滿的中秋節。

香港榮華酒樓創立於1950年香港元朗，十二年後憑藉勇於求變和不斷創新的精神，引進了月餅業務。幾經研發，榮華月餅率先採用正湘蓮子，首創了白蓮蓉月餅，成為業內的領先者。自開業以來，香港榮華不僅在本土擁有多家零售店，而且在中國、英國、美國、加拿大及東南亞地區等百多個國家與城市均有售賣，到處可見榮華月餅的足跡。世界各地的華人，只要到了中秋佳節，便會想起「零舍不同」的香港榮華月餅。

時至今日，榮華月餅的優良品質不僅在消費者中贏得了良好的口碑，也屢次獲得各種獎項，包括﹕香港最佳創業企業品牌獎、香港旅遊發展局優質旅遊服務產品獎、世界優質食品金牌獎、香港中華廠商聯合會香港名牌獎、國際食品衛生標準HACCP認證、香港優質Q嘜認證、國際ISO22000證書、中國全國消費者最喜愛品牌獎和香港經典品牌殿堂級品牌獎等。所以，香港榮華月餅，早已成為海內外華人廣東月餅的代名詞，其全球銷量亦是遙遙領先、首屈一指。

多樣口味 選擇眾多

香港榮華月餅最受歡迎的便是雙黃白蓮蓉月餅，金黃色的酥鬆外皮，包裹著清香幼滑的白蓮蓉，配以上好的蛋黃，每一口都是滿足。愛好蛋黃的食客還能選擇四黃白蓮蓉，三黃白蓮蓉等等，還有蛋黃紅豆、雙黃五仁等經典搭配。香港榮華更有四款大氣禮盒裝可供選擇送禮，分別為雙黃白蓮蓉粉色錦盒、四喜滿堂禮盒、迷你七星伴月以及豪華巨型七星伴月禮盒。

現代人逐漸開始注重健康與養生，不敢攝入太多高糖分的食物，所以低糖月餅就成了大眾的新寵。榮華月餅特別選用麥芽糖替代砂糖，大大降低了糖分，使其口感更為清新，深得注重健康人仕的喜愛。

香港榮華月餅的宗旨為「顧客買的安心，食得放心」，在挑選海外代理商時尤為小心謹慎。在美國創立已有三十餘年的美國太子行，以有口皆碑的好成績取得了香港榮華月餅北加州的獨家代理，於各大華人超市均有售賣，上網登錄shop.popus.com訂購更可直接把月餅寄到親友家中（免運費）。查詢請電美國太子行800-732-2328。