溫哥華國際電影節 三百多部電影參展

(溫哥華消息) 2018年溫哥華國際電影節將於9月27日至10 月12 日在溫哥華多間劇院及電影院舉行，兩週內放映來自55個國家的三百多部電影。

電影節放映的華語電影及中國主題電影共有以下十七部，分別來自中國、香港、台灣及新加坡：

中國 電影

阿拉姜色 (Ala Changso) (導演：松太加)

江湖兒女 (Ash is Purest White) (導演：賈樟柯)

大象席地而坐 (An Elephant Sitting Still) (導演：胡波)

柔情史 (Girls Always Happy) ( 導演：楊明明)

撞死了一只羊 (Jinpa) ( 導演：萬瑪才旦)

地球最後的夜晚( Long Day’s Journey Into Night) (導演：畢贛)

之子于歸 (Lush Reeds ) (導演：楊弋樞)

虛你人生 (People’s Republic of Desire) (導演：吳皓)

影 (Shadow) (導演：張藝謀)

旺扎的雨靴 (Wangdrak’s Rainboots) (導演：啦華加)

台灣 電影

十四顆蘋果 (14 Apples) (導演：趙德胤)

范保德 ( Father To Son) (導演：蕭雅全)

自由行 (A Family Tour) (導演：應亮)

香港 電影

中英街一號 (No. 1 Chung Ying Street) (導演：趙崇基)

新加坡電影

幻想國土 (A Land Imagined) (導演：楊修華)

中國主題電影

白求恩 (Bethune: The Making of a Hero) (導演：Phillip Borsos )

明黃禁色 (Yellow is Forbidden) (導演：Pietra Brettkelly)

今年電影節推出的華語電影， 猛片不少，像張藝謀導演的古裝片 《 影》， 湯唯主演的懸疑片《地球最後的夜晚 》、 賈樟柯導演的犯罪愛情片《江湖兒女》，還有趙崇基導演的香港歷史片《中英街一號》等。

溫哥華國際電影節的門票已開始發售，有關詳情，可瀏覽網頁 www.viff.org。