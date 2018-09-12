溫哥華國際電影節 三百多部電影參展

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湯唯主演的懸疑片《地球最後的夜晚 》。(圖片提供：Vancouver International Film Festival)

(溫哥華消息) 2018年溫哥華國際電影節將於9月27日至10 月12 日在溫哥華多間劇院及電影院舉行，兩週內放映來自55個國家的三百多部電影

電影節放映的華語電影及中國主題電影共有以下十七部，分別來自中國、香港、台灣及新加坡：

中國電影

阿拉姜色  (Ala Changso)  (導演：松太加)

江湖兒女 (Ash is Purest White)  (導演：賈樟柯)

大象席地而坐 (An Elephant Sitting Still)  (導演：胡波)

柔情史 (Girls Always Happy)   ( 導演：楊明明)

撞死了一只羊 (Jinpa)   ( 導演：萬瑪才旦)

地球最後的夜晚( Long Day’s Journey Into Night)  (導演：畢贛)

之子于歸 (Lush Reeds )  (導演：楊弋樞)

虛你人生 (People’s Republic of Desire)  (導演：吳皓)

影 (Shadow)   (導演：張藝謀)

旺扎的雨靴 (Wangdrak’s Rainboots) (導演：啦華加)

台灣電影

十四顆蘋果 (14 Apples)  (導演：趙德胤)

范保德 ( Father To Son) (導演：蕭雅全)

自由行 (A Family Tour)   (導演：應亮)

香港電影

中英街一號 (No. 1 Chung Ying Street)  (導演：趙崇基)

新加坡電影

幻想國土 (A Land Imagined)  (導演：楊修華)

中國主題電影

白求恩 (Bethune: The Making of a Hero) (導演：Phillip Borsos  )

明黃禁色 (Yellow is Forbidden)  (導演：Pietra Brettkelly)

今年電影節推出的華語電影， 猛片不少，像張藝謀導演的古裝片 《 影》， 湯唯主演的懸疑片《地球最後的夜晚 》、 賈樟柯導演的犯罪愛情片《江湖兒女》，還有趙崇基導演的香港歷史片《中英街一號》等。

溫哥華國際電影節的門票已開始發售，有關詳情，可瀏覽網頁 www.viff.org