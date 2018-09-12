加華作協中山公園合辦「秋之韻」中英詩歌朗誦會 邀請各族裔詩人和華裔第二代詩人参加

(溫哥華消息)加拿大華裔作家協會的第八屆「秋之韻」中英詩歌朗誦會（“Autumn Incantations”—— The Eighth Chinese and English Poetry Recital），將於9月16日（星期日）下午2時至4時在華埠中山公園（578 Carrall St.Vancouver）舉行，此次活動由「加華作協」與中山公園合辦。

朗誦會的嘉賓是加拿大著名詩人、香港中文大學英文系前系主任、「加華作協」顧問姜安道教授（Prof. Andrew Parkin），法裔詩人 Joanne Arnott、智利裔詩人Ariadne Sawyer，黎巴嫩裔诗人Ghia Awida，印度裔诗人Ajay Garg、還有華裔第二代诗人王藝霖(Wang Yilin) 和鄔懿靈(Elaine Woo)。為這次朗誦會提供作品的詩人、翻譯家和朗誦者有王健（Prof. Jan Walls）、李盈、梁麗芳、陶永強、韓牧、青洋、施淑儀、陳麗芬、黎玉萍、勞美玉、盧美娟、曹小莉。羅善權等等。當天還有配合朗誦會意境的古琴演奏，由湯月明（Diana Tong）小姐擔任，詩人羅善權將以吉他伴奏演出他的詩作，別開生面。同场，将有作家诗人作品签售。

在風和日麗的金秋季節，歡迎文學愛好者們來到古色古香、環境幽雅的中山公園，與詩人們共度一個詩情畫意、琴韻悠揚的周未下午。朗誦會門券 $5，以贊助中山公園，入場者可獲得誦材資料一份。歡迎會員與各界人士出席活動。查詢請電：604-785-1048（梁小姐）； 604-228-8522（陳小姐）；E-Mail：ccwavan@gmail.com。網頁瀏覽：www.ccwriters.ca