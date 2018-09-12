香港聖安娜月餅至豪品味 國際衛生證書品質保證 為至親送上祝福

明月寄相思，千里送真情。圓月佳節與家人圍坐吃月餅已不僅僅是文化、習俗，更是成為小輩表達心意以及渴望家人團聚的一種寄託。而食品安全問題日趨嚴重，為家人好友挑選月餅亦不得馬虎。在市面上銷售月餅的廠家為數眾多，質量卻是良莠不齊，如何挑選健康有品質的月餅成為了關鍵。

香港聖安娜餅屋是香港首家連續十多年榮獲ISO9001品質管理，及HACCP國際食品衛生安全重點控制系統證書的西餅麵包連鎖集團，對月餅品質的控制有嚴格的要求，所以該品牌生產的月餅向來都備受歡迎。數年來金馬獎影后林嘉欣都為其產品代言，只有高品質的月餅才能與頂級影后相匹配。

傳統月餅 家的感覺

傳統月餅蘊含的是兒時的記憶，是青蔥歲月的匆忙，更是與家人間的溫情牽絆，所以傳統月餅帶來的是家的感覺。媽媽為家人準備的總是最好的。同樣地，香港聖安娜使用原材料時精心挑選。特別選用以優質飼料餵養的頂級鴨，確保鴨蛋黃鬆化油潤。此外，還採用了頂級湘蓮，有專人開遍揀芯，加上經驗老道的師傅巧手製作，所以蓮蓉尤其軟滑清香，每一個月餅都傾注了百分百的專業與用心，為的就是讓每一口月餅都帶來家的幸福感。

因現代人漸漸注重健康，所以聖安娜特別推出低糖月餅，口味清新，糖分比傳統月餅低了10倍。有了低糖月餅，注重健康的朋友也可以和大家一齊分享中秋的喜悅了。

除了新穎又健康的低糖月餅之外，聖安娜月餅還有多款不同口味，包括經典的雙黃白蓮蓉，單黃白蓮蓉，純正白蓮蓉，五仁月餅等，還有可供全家一起享用的八星報喜禮盒。被選為香港名牌的聖安娜月餅，一向是品味的代表，包裝設計及月餅品質都十分優質，無論是送禮還是自用，都是上好的選擇。

香港聖安娜月餅於各大華人超市均有售賣，網購請登錄shop.popus.com, 查詢請電全美總代理美國太子行800-732-2428。