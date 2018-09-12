蓮生活佛主持雷藏寺大法會 救助貧困協助學業

蓮生活佛在9月8日Meydenbauer Center主持雷藏寺一年一度的秋季超度大法會，傳授宗喀巴祖師念誦密法。中華民國總統蔡英文贈送字匾「盛會圓滿」，立法院院長蘇嘉全，及中國國民黨主席吳敦義等朝野政要多人，也都紛紛贈送字匾或賀電。

嘉賓雲集，政界、僑界、商界、學界、醫界、法律界、廣播界、音樂界、藝術界共70多位嘉賓，及來自世界各地的善信二千多人，會場爆滿。

盧勝彥佈施基金會總裁盧佛青博士致詞時表示，佈施基金會成立至今已經10年，共捐出3百多萬美元，救濟項目包括了健康照護、教育、國際緊急賑災、移民、難民等各方面。基金會和61個國內外非營利機構合作，其中，幫助了10萬多位貧困民眾得到醫療和牙科照顧，並幫助2萬5千多位貧困學生獲得新的教育補助方案。

盧佛青提到，基金會支持ACRS和REWA的英語學習者就業培訓計劃，另一個重要合作夥伴是College Access Now，幫助學生獲得高等教育的機會。

College Access Now機構的校友，受助者Monique小姐，致詞感謝基金會的支持與大家的幫助，讓她不但進了大學，還順利畢業，得到廣告學士學位，現在正要發揮所學，與Seattle University的研究所一起合作。

蓮生活佛開示大眾中觀正見，以心經的色不異空、空不異色、色即是空、空即是色經文，說明有與空的道理，並且提到從精神統一的觀想，到止念入空，這樣的止觀雙運，是入定最好的方法。

蓮生活佛說，心靈至上，修行清淨，光明成佛，是人生最重要的一件事情。