俄提升退休年齡引發抗議 普亭盟友連任莫斯科市長

俄羅斯22個地區週日（9日）舉行地方選舉，身為總統普亭（Vladimir Putin）盟友的現任莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）以70.02%得選率成功連任。投票舉行期間出現小插曲，因選票機發生技術問題，普亭的選票兩次被「拒絕彈回」。

俄羅斯22個地方選舉，當中莫斯科市長選舉最受關注。俄羅斯衛星通訊社報道，經點選99%選票後，現任市長索比亞寧在選舉中得票率為70.02%，成功連任。普亭較早前已致電祝賀他勝利。此次市長選舉投票率僅為30.86%。

衛星通訊社引述俄內政部公共秩序保護總局長瓦利亞耶夫（Yuri Valyaev）表示，選舉期間大致平靜，但在聖彼得堡約有100人因參加未經許可的抗議活動已被拘捕，莫斯科亦有數人被捕。

反對政府提高退休年齡 近300人被捕

俄羅斯政府建議就退休金作改革，提高退休年齡。俄羅斯總統普亭在民眾反對下，8月29日發表電視講話表示會作出讓步，不過不少民眾仍感到不滿，週日（9日）在全國各地舉行抗議活動，有人權組織稱有近300人被警方拘捕。

發起抗議的反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）在聲明中表示，當局沒傾聽人民意見，這意味著是時候走上街頭。納瓦爾尼原定週日在莫斯科參與抗議，惟法院上月判他違反抗議法並將他判入獄30天。納瓦尼批評法庭的判決是為了破壞抗議活動，不過他的支持者當日仍在80多個城市舉行集會。

數千名示威者在全國各地抗議，強調要堅守自己退休後的美好晚年；有年輕人斥當局偷走他們未來的生活。有人高呼「俄羅斯將會自由」及「普亭是一個小偷」等口號，防暴警察將他們驅散。英國《衛報》指有80多人被捕，當地人權組織稱有近300人被捕。俄羅斯二十多個地區同日舉行首長選舉，抗議活動或將對當局形成挑戰。

克里姆林宮6月提出改革退休金制度，上調民眾的退休年齡，企圖減輕政府在退休金的負擔。這導致普亭的支持度下滑約15個百分點，只有67%，是自2014年莫斯科決定吞併克里米亞地區以來的新低。普亭8月29日發表電視講話，指政府將會在退休金改革作出讓步。

馬雲出席「東方經濟論壇」 普亭詢問為何退休

剛宣布退休的阿里巴巴董事局主席馬雲，11日在海參崴出席「東方經濟論壇」時，俄羅斯總統普亭當面問道，「你這麼年輕為什麼退休」。馬雲答稱，「總統先生，我不年輕了」，普亭大笑說，「你比我年輕，我都66歲了」。

由俄羅斯主辦的第4屆「東方經濟論壇」11日在海參崴登場，馬雲是應邀出席的中國企業人士之一。中國電子商務巨擘阿里巴巴早已透過旗下全球速賣通和天貓平台，成為俄羅斯電子商務市場的要角。

阿里巴巴11日宣布與俄羅斯「直接投資基金」（RDIF）、Mail.Ru集團、俄國電信業者MegaFon等3大機構建立戰略合作夥伴關係，並成立估值約20億美元的合資公司，加上馬雲宣布退休，相關消息受到俄羅斯媒體關注。

普亭（Vladimir Putin）與馬雲都出席「遠東經濟論壇」的企業家圓桌會。當看到馬雲時，普亭便中斷議程說：「我想問問那邊坐著吃俄羅斯點心的年輕人－馬雲，你這麼年輕為什麼退休？」

馬雲回答，「總統先生，我不年輕了，昨天剛好在俄羅斯過了54歲生日。我創業19年，做了一些事，但還有更多熱愛的事想做，比如教育和公益」。他說，雖然一年以後退休，但保證不論什麼時候，阿里巴巴在俄羅斯的發展會遵守法律，符合中俄兩國的利益。

普亭則回答，阿里巴巴遵守俄羅斯相關法律法規，俄羅斯政府也會全力支持阿里巴巴在俄羅斯的發展。

新的合資公司根據阿里巴巴既有平台命名，名稱為「俄羅斯全球速賣通」（AliExpress Russia）。