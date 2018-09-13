印度為南亞第二個國家合法化同性性行為

印度最高法院踏出歷史性的一步，早前裁定同性性行為不再是刑事罪行，同時指出性傾向歧視違反了「基本人權」。這令印度成為南亞第二個國家，脫離這條殖民時代遺留下來的法律。當地的同性戀社區歡迎裁決，在法院外慶祝，更有人感動流淚，但要印度社會真正接受同性戀仍有漫漫長路。

法官頒下判詞指出，將同性性行為列為刑事罪行的做法「不理智、武斷，也明顯違反憲法」。印度自英國殖民時期開始實施這條稱為「刑法第377條」的法令，禁止同性性行為，指它「違反自然」。當地同性戀社區多年來透過法院爭取權利，2009年印度首都新德里高等法院曾一度將同性性行為非刑事化，但後來有宗教團體向最高法院上訴要求恢復法令，最高法院在2013年把同性性行恢復為刑事化。

最高法院最新的裁決將為爭議劃上句號，但宗教團體和印度鄉郊等立場比較保守的地區仍然對同性戀行為有濃厚的偏見。在印度周邊的很多國家當中，同性關係仍然會受到法律的制裁。

尼泊爾

尼泊爾在2007年實行同性戀合法化，但是在2015年8月，同性戀平權人士仍然走上首都加德滿都的街頭，要求將他們的權利寫入憲法。同年9月，他們如願以償，尼泊爾頒布了新的憲法。

不過，同性婚姻在這裡仍然未屬合法。2015年，一個由政府指派的委員會曾建議將同性婚姻列為合法，但至今仍沒有結果。

雖然尼泊爾尚未有為同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）而設的婚姻法律，但是在2017年8月，尤吉（Ramesh Nath Yogi）與變性人沙希（Monika Shahi）結婚，被認為是尼泊爾第一宗LGBT的婚姻。

巴基斯坦

在穆斯林居民為大多數的巴基斯坦，同性戀是違法行為。與殖民時代的法律（以及現行的巴基斯坦刑法第377條）一樣，同性關係的最高刑罰是終身監禁。

不過，巴基斯坦卻承認第三性別。2018年5月，國會通過「跨性別人士法案」，意在保護跨性別人士的利益。

對於印度最高法院的裁決，巴基斯坦媒體廣泛噤聲，多數只在一些自由派報紙上的生活方式/婚戀關係版塊有所報道。

孟加拉

孟加拉也是一個穆斯林為大多數的國家，它對於同性戀人士以及為同性戀平權作倡議的人來說，都可能是一個危險的地方。

同性戀在孟加拉屬於違法，與英國統治時代的法律一樣，同性性行為的最高刑罰可以是終身監禁。

這個國家最著名的其中兩個同志平權活動人士許哈茲·曼南（Xulhaz Mannan）和拉比·托諾伊（Rabby Tonoy）在2016年4月被謀殺。一年後，孟加拉警方闖入一個同性戀和雙性戀男士的聚會，在媒體面前押參加者遊街示眾。

斯里蘭卡

在這個國家的刑法當中第365條及365條A規定，同性戀以及雙方自願的同性關係均屬違法，最高刑罰可達10年監禁。

2017年，執政的統一民族黨內兩名律師發起抗議之後，一項同性戀合法化的提案在內閣遭到拒絶。

2016年，《科倫坡電訊報》（Colombo Telegraph）上的一篇專欄指：「斯里蘭卡社會總體上是厭惡同性戀的，並且聲名遠播的是，它以此為傲。」

只不過，同性戀被判罪的情況較為罕見，而人權觀察組織（Human Rights Watch）表示，性少數群體面臨著歧視，並且經常被騷擾，甚至是來自於警察的騷擾。

斯里蘭卡的《每日金融時報》（Daily FT）在2018年6月援引該國警方的最高官，承認存在歧視性少數群體的「個別」事件，同時表示警方正在採取措施避免它繼續發生。

阿富汗

在阿富汗這個保守且沒有同性關係清晰法律的穆斯林國家，作為一名同性戀者是一件艱難的事。

阿富汗刑法第427條將成年男子和男孩之間的同性關係列為非法，可受到「長期監禁」。阿富汗廣泛實施的「伊斯蘭教法」認為同性戀是不道德和違背伊斯蘭教義的。同性性行為在這個國家承受著巨大的社會遣責，儘管據說它在一些偏遠地方其實相當普遍。

2017年2月，英國內政部決定引入新法律，將從阿富汗前來尋求避難的同性戀者遣返回國，此舉受到人權組織的廣泛批評。

與此同時，阿富汗則在凖備起草新法律，將對男孩進行的性剝削列為犯罪，受到平權活動人士和宗教學者的歡迎。

緬甸

在緬甸，與殖民時代的法律一樣，同性關係屬於違法。緬甸刑法第377條禁止同性性活動。除罰款外，刑罰可以是10年至終身監禁，不過據外界所知近年並沒有執行過這些條例。當地報導指，這條法律經常被用來「騷擾」LGBT人士。

雖然沒有法律地位，但是同性戀在緬甸已經變得比過去更開放。今年二月，一場LGBT節日「&Proud」在緬甸舉辦。這是當局第一次允許組織者公開舉辦這個活動。7月，緬甸的第一家LGBT主題商店「My Place」在仰光開張，除了販售咖啡和開設餐廳之外，還銷售主題形式的配飾。

大中華

同性關係在1997年開始不再屬於違法，但是直到2001年之前，它仍然被認為是一種精神病，而同性婚姻至今仍然未被允許。在台灣，最高法院在2017年中裁定同性伴侶有結婚的權利，要求政府在兩年內修改當前法律。

雖然同性戀在中國大陸和台灣已經具有不違法的地位，但是在社會公共傳播當中，有關同性戀的問題仍然圍繞著不安感。

2018年5月，湖南電視台旗下平台在轉播2018年歐洲歌唱大賽時給畫面當中的彩虹旗打了碼，隨即引來中國同志平權組織的憤怒回應。

2016年，政府就電視劇頒布了「製作通則」，禁止任何「表現和展示非正常的性關係、性行為」的內容出現。

不過，這並不只是針對LGBT，一些所謂不健康的婚姻、婚外戀或者一夜情等等內容，也在禁止的範圍內。

印度同性性行為合法化的新聞在中國新浪微博上一度成為熱門話題，大多數用戶對印度的這一決定表示歡迎，同時指出，中國比印度早20年就已修改了相似的法律。