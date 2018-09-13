市長德肯與雷尼爾海灘高中學生一起慶祝ORCA Opportunity

市長詹妮德肯詹妮·德肯（Jenny Durkan）在承諾向西雅圖的年輕人提供免費的ORCA通行證之後，在雷尼爾海灘高中（Rainier Beach High School）與西雅圖學校監督人丹妮斯·朱諾（Denise Juneau）一起分發ORCA卡，並慶祝ORCA Opportunity（ORCA 機會）計劃成功推出。透過與金郡地鐵、西雅圖公立學校和西雅圖大學合作，西雅圖市目前是國內為所有西雅圖公立學校的高中生、Seattle Promise（西雅圖承諾）學者和收入符合資格的中學生提供全年免費公共交通服務的最大城市。

「西雅圖致力於擴大交通運輸的使用範圍，使其成為我們年輕人可​​負擔得起且可靠的交通選擇。向西雅圖的學生提供ORCA卡將會建立機會，並確保下一代可以輕鬆到達我們城市的每個角落，以便求學和工作」市長德肯表示。「雷尼爾海灘高中學生的公民參與對於幫助推動這項法案的實施至關重要，今天，我們便在此共同慶祝他們倡導的成果。」

「我希望感謝數百位提倡增強交通選擇的Rainer Beach學生。你們發表了心聲，而我們樂於傾聽。這只是將我們的工作集中在年輕人的看法以及西雅圖市、金郡和區域合作，來支持我們的學生和家庭時所獲取的成果的最佳實例」西雅圖公立學校監督人朱諾指出。

在2015年，雷尼爾海灘高中學生提倡為整個西雅圖的低收入學生提供公平交通服務。在2018年，雷尼爾海灘高中的800多名學生將會獲得ORCA卡福利。

ORCA Opportunity使用來自選民批准的西雅圖交通運輸福利區域（STBD）的現有資金。在 2014-2020年的六年期，STBD已經籌集了約4,500萬美元用於改善交通服務。