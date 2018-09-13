敘、俄狂轟伊德利布省 造成大量平民死傷和遷移

敘利亞內戰自2011年開打至今，政府軍與反政府軍已進入最後決戰階段。土耳其、俄羅斯、伊朗未能就敘國停戰達成協議後，失去「最後一次避免發生大屠殺的機會」，敘俄雙方9日恢復對聖戰士大本營伊德利卜省（Idlib）的空襲行動。

主管人道事務與緊急援助的聯合國副秘書長洛科克10日表示，若敘利亞政府軍進攻反抗軍最後大本營伊德利布省，將導致大量平民喪生與數十萬人流離失所，呼籲各方找出辦法，以免造成「21世紀死傷最嚴重的人道災難」。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）統計，由於遭敘利亞政府與俄羅斯空襲與砲擊，伊德利布省和毗鄰的哈瑪省部分地區9月估計已有逾3萬人逃離家園，而前者內部仍有約300萬平民，且大多是婦孺，一旦政府軍發動攻擊，可能將造成80萬人流離失所。洛科克呼籲找出辦法來因應此問題，以免伊德利布在未來幾個月陷入21世紀最嚴重的人道災難之中。

土耳其先前也呼籲暫緩進攻，讓其與反抗軍談判，不過未能和俄、敘達成協議。與伊德利布省接鄰的土耳其已收容約300萬敘利亞內戰難民，若政府軍展開攻擊，恐導致數十萬難民湧入土耳其境內，造成另一波人道危機。美國、德國、法國等西方國家則重申化武仍然是「紅線所在」，一旦發現使用跡象將採取報復性打擊。

敘、俄狂轟伊德利布省反對派 大批平民死傷

敘利亞與盟邦俄羅斯，持續針對「伊德利布省」殘存的反對派勢力發動空襲。敘利亞官員聲稱，外科手術式的精確空襲，只針對與蓋達有關連的組織，但事實上卻釀成大批平民死傷。聯合國警告，情況再不改善，死亡人數恐怕會創新高、演變成本世紀最嚴重的人道危機。

空襲對伊德利布省居民來說，是經常發生的事情。敘利亞政府為了剷除境內殘存的反對派勢力，在盟友俄羅斯的支持下發動超過2年的攻擊。7萬多名反對派鬥士及家人共約300萬人，大舉遷入伊德利布省。敘利亞政府因此對當地發動大規模攻擊，試圖奪回遭反對派佔領的最後一塊土地。政府堅稱攻擊只針對反對派人士，但事實上卻造成大量平民死傷。

數千民眾冒著空襲的危險，仍然上街抗議總統阿薩德。

伊德利卜圍城之戰 俄羅斯、政府軍最後攻擊展開

《路透》報導指出，敘利亞政府軍向伊德利卜省南部村莊哈貝特（al-Habeet）和阿比丁（Abdin）投擲桶裝炸彈。

當地居民指出，至少有15架直升機向哈貝特投擲炸彈，至少造成2名孩童身亡，空襲也摧毀了當地數10棟建築物。一位父親喊：「我們把孩子從瓦礫堆裡拉出來，國際社會有沒有要挺身而出，制止這些罪行啊？」

敘利亞軍方否認使用桶裝炸彈，對此聯合國調查人員已廣泛紀錄政府軍的用武情形。

目擊者指出，伊德利卜省南方城鎮靠近土耳其邊境營地，已成為重砲空襲的目標，當地數百萬個家庭已經開始逃難。

美國醫療救援組織（UOSSM）組織指出，過去2天之內有3家醫院遭到轟炸，導致上千人無法獲得醫療服務。

美海軍陸戰隊逾百人抵敘

針對伊德利卜省衝突情勢漸漸升高，美國國防部2名官員向《福斯新聞網》（Fox News）表示，已有100多名美國海軍陸戰隊成員飛往敘利亞東南部進行實彈演習，要向俄羅斯發出「強烈訊號」，表明切勿在美國基地附近展開行動。

美國中央司令部發言人爾本（William Urban）指出，美國「並不尋求與俄羅斯，敘利亞政府或任何可能為支持敘利亞政府的組織起衝突。」

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）發言人史萬森（David Swanson）10日表示，自從敘利亞政府和盟軍部隊，上星期恢復對西北部伊德利布省的地面與空中轟炸以來，已經導致3萬542人逃離他們的家園。

敘利亞軍隊在俄國和伊朗支持下，準備對伊德利布展開大規模攻擊，以收復這個反抗軍控制的最後據點。