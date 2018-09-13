碧桂園欲打造機器人谷 將召集萬名專才

9月8日，作為中國大陸第一大開發商，碧桂園（2007.HK）公布，旗下廣東博智林機器人與佛山市順德區政府簽約，將打造一個10平方公里的機器人谷。實現機器人建房是碧桂園集團董事會主席楊國強的心願，他表示碧桂園計劃5年內在機器人領域投入至少800億元人民幣，投資設立全產業鏈所需的研發、設備製造工廠和供應鏈管道，希望與全世界頂尖高校和科研機構攜手，打造機器人產業生態圈。

建機器人谷 欲引萬名專才

碧桂園副總裁兼博智林機器人總裁沈崗指出，根據規劃，未來博智林機器人將通過研發生產及合作共創的方式搭建核心技術、網絡平台等業務體系，產品涉及建築、裝修、機器人餐廳、智慧家居、現代農業、醫療、智能製造、倉儲物流等應用領域。機器人谷項目分五大組，分別為以機器人龍頭企業總部為核心的總部基地組、機器人全產業鏈生產基地的智能製造組、依託知名科學家研究實驗室和人才培訓基地的機器人學院、科研院校組和搭建機器人產業公共服務平台的機器人科研服務支撐平台組。此外，博智林機器人還同香港科技大學、浙江大學、中國科技大學等九所知名院校在人工智能、智能製造、機器人核心零部件研發等方面達成戰略合作，並與八家企業簽署了收併購合作協議，未來將引進1萬名全球頂級機器人專家及研究人員。

機器人谷落戶佛山順德

隨著碧桂園機器人谷項目落戶佛山順德，碧桂園機器人發展戰略終於浮出水面。該機器人谷計劃建成面積達10平方公里，預計2023年建成，與其他機器人小鎮不同，不只是建一個園區，而是招商引資讓企業進來。博智林機器人自己會在機器人谷內有產業鏈佈局。多年來，碧桂園致力於推動行業建築水準的提升，研發和推廣SSGF建造工藝，改善建築工人的工作環境，實現環保建築。機器人建房將大大減少建築行業對人工的依賴，資深房地產從業人士表示，或許未來碧桂園業主都將住在機器人建造的房屋內。碧桂園機器人業務具備廣闊的應用空間，2018年上半年，碧桂園實現合約銷售金額為4,124億元，已簽約或已摘牌的項目數為1991個，對建築機器人有巨大的潛在需求，未來碧桂園可能將進入「無人建造」的時代。

「機器人餐廳」恐將導致失業

機器人谷的首批項目之一「機器人餐廳」也已開放供參觀。這家餐廳無服務員、廚師，從迎賓、點餐、食材準備、烹炒到上菜，都由機器人完成。據透露，博智林機器人欲將這一項目標準化，未來待機器人谷項目投入運營後，將標準化「機器人餐廳」推向市場，這一「機器人餐廳」是博智林機器人智能技術研究院下的服務機器人的一個重要項目。從迎賓機器人招待帶客、通過迎賓機器人瀏覽菜單並通過觸屏點餐、AGV搬運機器人從廚房倉庫自動運送、自動炒菜機拿起食材倒入鍋中、油、鹽、味精等調料根據程序由炒菜機的一端依次序倒入鍋中、自動爆炒機器人能甩鍋、5分鐘熱菜出鍋、AGV機器人將菜餚送給上菜機器人，再由上菜機器人根據運動軌距呈現給客人、最後洗碗機器人登場清洗碗盤。在現場，廚神機器人做了一盤熱噴噴的三絲炒肉和色香味俱全的杏鮑菇炒牛肉。有體驗過的人士表示，擔心沒有了服務生和廚師，不但會引發此類職業的失業潮，人與人之間也會缺少接觸。