美持續對華施壓 專家稱貿易戰升級在即

美國11月期中選舉在即，中美貿易戰愈演愈烈，美國或額外再向2,000億美元中國貨加徵關稅，包括不少零售產品。關稅一旦實施，對美國消費者衝擊勢比首輪關稅大得多，恐打擊共和黨選情。美國上月底關稅聽證會有超過400家企業參與，當中大部分都反對特朗普的關稅措施。商家坦言，美國製造業已失去製造許多產品的能力，必須依賴中國入口，中國低廉的勞動力與石油一樣重要，有助於降低成本，關稅成本勢轉嫁予消費者，終損美國經濟。另外，中國已表明必會反擊美國關稅措施，此舉勢再削弱美國貨品競爭力，拖累美企盈利下跌，影響美股未來表現。

跨國布局的集團股普遍遭拖累

據消息人士透露，除新一輪徵稅計劃外，特朗普政府亦在輿論上繼續對華施壓。白宮首席經濟顧問日前接受媒體採訪時表示美國的指向很明確：零關稅、零壁壘、零補貼、停止知識產權盜竊，而數小時後，特朗普則表示，在對2,000億元中國產品加稅後，將繼續向另外2670億元產品加徵關稅。受此影響，標普和納指雙雙轉跌，道瓊斯指數半小時下跌超過140點。蘋果表示旗下多種產品受貿易形勢影響，其股價急挫，一度跌超過1%，跌破221美元。不止美國股市下跌，港股9日最多瀉520點，見26453點，續創逾一年新低，收市報26613點，挫360點（1.33%），自1月底高位已累跌逾兩成，正式進入技術性熊市。

貿易逆差增幅大 企業撤移生產性困難度高

上月，美國商務部公佈7月份貿易逆差為722億元，不僅高於市場預期值，且增幅達2015年3月以來最大。學者表示，美國此前設置關稅壁壘的行為是錯誤的，並沒有緩解美國高貿易逆差問題。但對於不明的前景，使不少國際企業已將生產線撤離中國，轉往越南、塞爾維亞及墨西哥等地。最近撤離中國的廠高包括美國玩具公司孩之寶、日本攝影器材品牌奧林巴斯等。福特在8月底宣佈將取消中國產跨界版福克斯出口到美國銷售的計劃，因為特朗普政府要加徵的汽車關稅將大幅增加成本，企業難以承受，但沒有回美生產的意思。萬寶投顧總經理蔡明彰指出，以中國大陸廠為營運重心的公司要轉為「美國製造」，其實並不容易，光是生產線建置及移動都需要長時間的準備。

多國專家分折貿易戰現況

中國社科院美國所副所長倪峰對此表示，美國可能是希望通過貿易戰規制中國的經濟行為。北京大學國家發展研究院副院長餘淼傑指出，美國發動貿易戰是希望通過對中國產品加徵高關稅來解決中美貿易失衡的問題，並讓中國長期待在價值鏈中低端，但目前看來，美國策略的成效尚未顯現。特別是之前對500億元產品加徵關稅，對中國經濟短期影響不大。另外香港經濟學家胡偉俊預料，中國出口增長在未來數月將放緩5-10%。

美中貿易戰波及龍蝦 華商失3000萬生意

美國去年對中國輸出價值逾1億4200萬元的龍蝦，但隨著中國對美國海鮮加徵一倍關稅，來自中國的龍蝦訂單銳減。曼哈頓華埠華裔海產業者10日表示，該店以往每年銷往中國的龍蝦總價達到3000萬元左右，但中美貿易戰讓她失去了這單生意。

隨著中國中產階級人口的增加，對龍蝦需求亦大增，去年緬因州就出口了4億3000萬元龍蝦到中國。但中國今年6月強硬反擊美國加徵500億元進口商品關稅，公布同等數額的報復清單，其中包括美國的海產品，蠔、魚、蝦、蟹等，美國海產品出口中國原關稅為21%，中國加徵25%之後來到46%。

在曼哈頓華埠經營海產生意的黃女士表示，她的店以往每年有價值3000萬元的龍蝦銷往中國，但現在關稅太高，不得不放棄這單生意。「我們的龍蝦銷往中國各地，尤其是逢年過節銷量很高，但現在銷往中國有46%的關稅，繼續做這單生意就是賠錢，因此從今年7月開始就不再從美國往中國賣龍蝦。」

黃女士經營的福旺海產在加拿大和緬因州有穩定的供貨源，她表示，因為加拿大龍蝦銷往中國只有7%到11%，很多中國買家都轉向加拿大進口龍蝦。

黃女士說，之所以此前將龍蝦從紐約運往中國，「是因為紐約飛往中國的航班較多，運貨迅速能降低龍蝦的死亡率，因而減少損失」，她說，目前已經開始準備從加拿大直接運貨到中國。