習近平出席東方經濟論壇 可望加強中俄「一帶一路」合作

在普亭邀請下，中國國家主席習近平於9月11日至12日赴俄羅斯符拉迪沃斯托克出席第四屆東方經濟論壇。據了解，論壇主題是「遠東：擴大可能範圍」。中國外交部部長助理張漢暉早前表示，習近平屆時將與普亭舉行年內第3次會晤。據悉，此次習近平出席論壇，將是中國國家元首在論壇上首次亮相。

外交部部長助理張漢輝本9月7日在吹風會上表示，此次習近平赴俄出席東方經濟論壇，體現了兩國關係的高水平。有內地學者表示，此次東方經濟論壇有多層意涵，覆蓋雙邊合作、區域合作與全球經濟治理。其中，中俄經貿合作​​、東北亞合作、「一帶一路」沿線合作等都可藉此機會得到加強。目前，中俄遠東開發合作不斷提速，加上中俄兩國經濟有很大互補性，如中國是製造業大國，但工業發展缺乏資源、能源支撐等，而俄羅斯是能源、資源大國，同時也是農業大國，但輕工業相對匱乏，製造業也欠發達，兩國產業能取長補短，實現一加一大於二的效果。

此外，中國已成為俄遠東地區第一大貿易合作夥伴，很多領域都離不開俄羅斯的配合。習近平的出席表明中國參與遠東合作的積極姿態，其重視程度彰顯無疑，或可藉此平台達成多重經貿合作，加速東北亞經濟整合進程。亦有北京學者指出，在當前單邊主義、貿易保護主義、逆全球化思潮持續湧動的新形勢下，俄羅斯、日本、韓國等國與中國合作空間會更大，需求也更迫切。