馬雲宣佈傳承計劃 將專注於公益和教育事業

9月10日（週一），馬雲迎來了其54歲的生日，並在題為「教師節快樂」的公開信中公布了「傳承計劃」的決定。按照計劃，馬雲將用一年的時間交出阿里巴巴董事局主席的職位，由阿里巴巴現任首席執行官（CEO）張勇接任。這次交接頗具深意，不僅因為阿里巴巴是中國首屈一指的「巨頭」，也因為馬雲開創了中國互聯網公司第一次創始人主動交班的經驗。此外，中國改革開放40週年，企業從草創到上市，逐漸進入「創始人老去，後繼乏人」的接班難題。

從轉手小商品交易至電商「帝國」

曾經利用轉手小商品交易的方式，來養活了自己和翻譯社的馬雲，在1995年出訪美國時首次接觸到網路，回國後和他的妻子，還有同為老師的何一兵於1995年4月創辦網站「中國黃頁」，專為中國公司製作網頁。其後不到三年時間，他們利用該網站賺到了人民幣500萬元。 1997年，他為中國外經貿部開發其官方站點及中國產品網上交易市場。1999年，馬雲正式辭去公職，創辦阿里巴巴網站，開拓電子商務應用，尤其是B2B業務。2003年秘密成立淘寶網，2004年創立獨立的第三方電子支付平台支付寶，兩者目前在中國市場都處於領先的地位。2014年，馬雲獲得日本「投資皇帝」孫正義的青睞與贊助後，也順利讓阿里巴巴成為上市公司，同時，阿里巴巴成為中國乃至亞洲領先的電子商務巨頭企業。除電商和金融支付平台之外，阿里巴巴的投資還涉及體育、電影以及多媒體等。根據福布斯數據，目前阿里巴巴市值達到4200億美元，旗下全職員工達6.6萬人。馬雲的個人淨資產則達到366億美元。馬雲也成為中國最富有且最具影響力的明星企業家之一。

準備了10年的計劃 認同張勇能力

馬雲在信中說：「我從今日起會全面配合張勇，為我們的組織過渡做好凖備。」他為這一計劃「得以實現」，而向阿里巴巴的合夥人和董事局表示感謝，指他們在過去十年裡一直在認真考慮，如何保證阿里巴巴在馬雲離開之後仍然能「健康發展」。馬雲表示公司不可能只靠幾個創始人，更何況他深知從能力、精力和體力的角度，任何人都不可能永遠擔任公司的CEO和董事長的工作。他表示，阿里巴巴如今「最了不起」的不是業務規模，而是「真正使命願景驅動」的企業文化和人才機制。馬雲認為把阿里巴巴的接力火炬交給張勇和他領導的團隊，是現在最應該做的最正確的決定。在馬雲和阿里巴巴創辦的淘寶網、支付寶等電子平台改變了數以億計中國人購物及支付方式之後，張勇被認為是阿里巴巴「雙十一購物節」幕後的核心人物。對於加入阿里巴巴十一年的張勇，馬雲表示，他自2015年起擔任CEO以來，「展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續13季度實現阿里巴巴業績健康持續增長」，並盛讚張勇「具有超級計算機般的邏輯和思考能力，堅信使命願景，勇於擔當，全情投入，敢於站在未來創新設計新型商業模式和業態」。

政治困境：「我可以隨時把支付寶獻給國家」

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，阿里巴巴背後是中國互聯網公司共同面對的政治難題。莊太量舉例，與阿里體量相當的騰訊，遊戲佔了相當份額，但中國監管一有變化，對公司會造成巨大負面影響。比如，上月底，中國出台《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，提出控制新增網絡遊戲上網運營數量，騰訊股票應聲下跌4.53%。阿里巴巴面臨一樣的問題——由於中國政府對市場影響極大，監管層的異動，可輕易決定公司的未來。阿里巴巴2014年在美國上市後，股價一路高歌猛進，但2015年初中國工商總局發文點名批評阿里系網購平台，短短四天阿里付出了市值縮水370億美元的代價。阿里因此承受更大的爭議是支付寶的所屬權之爭。支付寶作為覆蓋5億人的巨型第三方支付平台，龐大金融數據背後，是政府對金融安全與風險的監管焦慮。因為日本軟銀和美國雅虎是阿里巴巴的大股東，這份焦慮就更加急切。馬雲以此為由，稱「為了維護國家金融信息安全」，2011年時將支付寶從阿里集團剝離出來。一時間輿論嘩然，指責馬雲違背商業規則，竊取股東利益。這種剝離，換來的是國內第三方支付的牌照。馬雲甚至表態，「只要國家需要， 隨時凖備把支付寶獻給國家。」

熱衷公益與教職

在2013年卸任CEO之後，馬雲就專注於公益事業，並在多個國際商業和政治論壇或活動上推廣阿里巴巴和中國企業的形象。他曾經多次說過不希望整輩子都待在阿里巴巴，在退休後集中精神做與教育有關的慈善工作，也許會繼續教書。本身擔任過教職的馬雲，一直以來對教育不遺餘力，他在2014年創立馬雲公益基金會，基金會網站的介紹指出，它其中一個目的是為了幫助全球弱勢群體「享受優質教育」，一圓全球弱勢孩童唸書的夢想，同時還是鄉村教師的代言人。除教育外，馬雲還十分關注環境生態，擔任過桃花源生態保護基金會聯席主席、TNC（大自然保護協會）全球董事，也是很多公益組織成員。2017年，他的基金會發佈馬雲鄉村師範生計劃，計劃在10年內投資三億人民幣培養鄉村教育人才。此外，他也在澳大利亞開設了一個獎學金項目。在週一的信中，馬雲表示，他希望在卸任董事局主席後回歸教育事業。「大家知道我是閒不住的人，」他說，並表示「做我熱愛的事情會讓我無比興奮和幸福」。