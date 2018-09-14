卡瓦諾聽證表現穩健 誓維持中立 有望成為新任大法官

聯邦最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）9月4日在提名聽證會上表示，若獲任命許可，將成為「高院九人小組的團隊合作成員」，允諾成為「支持法律」的法官，不會依據個人觀點裁決案件。

在妻女陪伴下出席聽證會的卡瓦諾說：「一位好法官必須擔任仲裁，成為不偏頗訴訟或政策的中立且公正裁決者。我不是一位挺原告或被告的法官，我不是親檢方或親辯方的法官。我會致力成為九人團隊的一員。」

53歲的卡瓦諾曾任華府巡迴上訴法院法官12年，卡瓦諾的保守觀點可從他去年判例查見端倪。他曾否決一名遭聯邦拘留的移民青少女墮胎，此外，卡瓦諾在1990年代與調查比爾‧柯林頓總統性醜聞案的特別檢察官史達（Kenneth Starr）共同執筆最終調查報告，成為彈劾柯林頓的法律根基。

參院司法委員會對卡瓦諾的提名聽證問答議程5日進行，本月稍晚投票，若一切如共和黨計畫，卡瓦諾將於10月1日履職。

國會任命聽證 卡瓦諾：大法官應獨立 不為政治服務

大法官提名人卡瓦諾聽證第一天插曲不斷，聽證開場，卡瓦諾數度提到大法官甘迺迪畢生對「自由」的信仰，是他的導師和典範。卡瓦諾說，最高法院是三權分立的最後防線，也是憲法所保障權利與自由的最後防線，不應為政治服務。

卡瓦諾任命聽證首日，民主黨參議員以未能取得卡瓦諾任職白宮時的資料，提出「中止」及「延遲」的動議，但皆遭共和黨主席葛拉斯理（Chuck Grassley）以不符合程序拒絕。

民主黨參議員范士丹（Dianne Feinstein，加州）、布克（Cory Booker， 新澤西州）、布魯門索（Richard Blumenthal，康州）與賀錦麗（Kamala Harris，加州）皆表示，大法官這個影響美國未來最重要職位的聽證會，在未能詳閱審核卡瓦諾相關文件前，聽證會無需趕著舉行。

葛拉斯理說，卡瓦諾服務法界數十年，提供給參議員的數百萬頁公開資料，已能充分反映他的法律立場。

「美國民眾有理由擔心你。」伊利諾州參議員德賓（Dick Durbin）眼睛直視、手指著卡瓦諾說，因為總統提名、力挺的閣員，如今多名被革職或去職，而最近總統對司法部部長塞辛斯的持續貶抑就是一個例子。「在35個月裡服務小布希政府，你在同性婚姻、墮胎……的立場如何影響總統，那是個黑洞。」德賓說。

面對民主黨不友善的評論，共和黨參院黨鞭孔寧（John Cornyn，德州）向卡瓦諾說，不是你的反對者不瞭解你，而是他們太了解你，而且已經預設立場。

聽證會兩黨口水角力，旁聽席上也叫囂時起，國會山莊警方逮捕了70名示威者，其中有61人因干擾聽證被強制帶離哈特參議院大樓的會場，會場內外反對卡瓦諾出任大法官的團體，包括支持婦女墮胎權和反對廢止歐記健保人士。

卡瓦諾自稱生於「謀殺之都」鄰居群起推翻其說法

大法官提名人卡瓦諾任命聽證會5日進入第二天，除了他的法律立場和論點，他的出身、家人、教育及打工經驗也一一曝光。5日在提到槍枝管制立場時，他說自己不是活在泡沫中，而「成長於槍枝暴力和毒品充斥的城市」，那個城市有「謀殺之都」之稱。

這個發言引來大華府人在網上的負面評論，批評卡瓦諾根本沒機會經歷大華府另一頭的暴力。他住的是城市西郊蒙郡貝賽斯達林木蒼鬱、治安良好的高級住宅區。根據人口普查局資料，蒙郡貝賽斯達房屋中值是85萬8000元，6萬多的居民中，82%為白人。

卡瓦諾父親是香水及化妝水公司總裁，母親是馬州檢察官。身為家中獨子，卡瓦諾就讀私立貴族學校喬治城預校。除了就讀耶魯大學、耶魯法學院及畢業後短暫任職聯邦第三上訴法院，他之後的職業都不出華府法政圈。

「強調無人能高於法律」卡瓦諾迴避假設性問題

在第2天長達12時、有時緊繃的任命聽證會中，參議員就特朗普政府未公布卡瓦諾（Brett Kavanaugh）任職美國前總統小布希時代的文件、槍枝立法、通俄門調查、以及是否能迫使現任總統接受傳喚，拷問卡瓦諾。

對於總統是否能凌駕於法律之上（Above the law），卡瓦諾說，「在美國憲法系統下，無人能高於法律，包括行政部門。」

但針對民主黨籍參議員范士丹的提問，「大法官是否可以要求被調查的現任總統回應傳訊？」，卡瓦諾以「我不回答假設性問題」作答。

效忠憲法而不是效忠總統

而對於任命如獲通過，是否效忠特朗普的問題，卡瓦諾表示「我效忠憲法」。

任命聽證會第二天，參院司法委員會著重考驗被提名者對敏感議題，如槍枝管制、墮胎權的立場，但並未觸及廣大民眾關切的「可負擔健保法」或近來被頻頻挑戰的平權法案（Affirmative Action）。

針對最高法院使婦女墮胎合法化的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，卡瓦諾說，他認為這已是既定法律（a settled law），他將以45年前的「羅訴韋德案」和1992年支持限制部分墮胎權的「家庭計畫組織訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）兩判例，作為主要審案依歸。

對於攻擊性槍枝與槍枝暴力的看法，卡瓦諾說，他生長在曾有「謀殺之都」之稱的華府，熟知槍枝暴力對人民的重大影響，但涉及槍枝的法律他以首都憲法第二修正案和判例為準則。

非公民也受憲法平等保障

卡瓦諾在第二天的聽證會多次強調他主張的「法律之前人人平等」，即使是非美國公民也應受到憲法的平等保障。

卡瓦諾表示，大法官最重要的特質應是「獨立」，不合時宜的判例應被檢討，而前例被推翻也有例可循。

和聽證會首日一樣，5日的聽證會進行的第一個小時，仍因不斷受到示威者干擾而數度中斷。

共和黨沒反對跡象 卡瓦諾可望通過參院認可

大法官人選卡瓦諾在參院司法委員會的四天激烈的公聽會7日結束，目前沒有任何共和黨國會議員打算反對。雖然民主黨人竭力攻擊，可是他表現穩健，可望順利通過參院認可。

參院司法委員會可能在本月20日進行認可表決，然後在下一周進行全體院會表決。

共和黨在參院雖只有51-49席多數，可是沒有任何跡象顯示，有任何共和黨議員打算對卡瓦諾投反對票，因此即使民主黨全體反對，他仍可望通過認可。

在接受質詢過程，他一直保持和善態度，以此化解民主黨人最猛烈的攻擊。拒絕對可能告到高院的墮胎和擁槍權等爭議激烈問題表達個人觀點，只引用高院的判例。

談到特朗普他小心應對，拒絕捲入政治爭議，避談總統能否赦免自己、總統是否必須接受傳票。