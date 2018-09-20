土俄於伊德利卜省設非軍事緩衝區 俄暫停軍事行動

本月初，剛剛收復敘南部地區的敘利亞政府軍，正打算揮師北上，攻下仍被反對派控制的「最後陣地」伊德利卜省。美、法等國政府為此頻頻發聲，以人道主義理由呼籲乃至警告巴沙爾政府。另一邊的俄羅斯政府則堅定地與巴沙爾站在同一戰線，堅持必須剔除盤踞在伊德利卜省如「膿瘡」一般的反對派武裝。

敘利亞反抗軍控制的伊德利卜省（Idlib）16日有300多名醫師及護士上街示威，敦促國際社會保護他們免受敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）軍隊料將發動的攻勢波及。

示威者聚集在靠近土耳其邊界村莊阿特梅（Atme）的醫院前面，他們身穿白袍和藍色手術衣，手中還揮舞著玫瑰。

敘利亞政府在盟邦俄羅斯的支持下，砲擊且空襲伊德利布省數個地區，有時還擊中境內反抗軍最後主要據點的醫院及救援中心。

位於阿特梅的抗議人士，無論男女皆揮舞敘利亞革命的旗幟，還有上頭用英文寫著「聯合國（UN），保護我們是你們的責任」的標語牌。

護士阿穆爾（Fadi al-Amur）說道：「我們要求結束對醫院的空襲，並請求聯合國保護我們。」

他向媒體表示：「醫務人員是中立的，我們治療遭受俄國和敘利亞空襲影響的平民。」

聯合國指出，6日一場空襲擊中哈瑪省（Hama）城鎮卡夫爾齊塔（Kafr Zita）一間非政府組織支援的醫院，癱瘓了醫院的運作。

聯合國還提到，醫院所在地的相關資訊，已提供給有出動戰機參與內戰衝突的各方勢力，以避免類似事件再發生。

聯合國和非政府組織多次警告，這種軍事攻勢將使人口近300萬的伊德利布省出現「血流成河」的「人道災難」。

週一（17日），俄羅斯同土耳其兩國宣布在當地建立非軍事區，隔離敵對的巴沙爾政府軍和反對派武裝雙方。

根據RT（今日俄羅斯電視台）報道，當地時間9月17日，俄羅斯總統普亭與土耳其總統埃爾多安就敘利亞伊德利卜省局勢展開討論。隨後，雙方同意：「考慮到當地存在龐大的激進組織及大量武器裝備，俄土決定於10月15日前在當地建成15至20公里的非軍事區」。普亭更表示該協議得到大馬士革政府的支持。俄羅斯與土耳其在18日達成協議，宣布將會在敘利亞的伊德利卜省劃設非軍事緩衝區，此條協議是俄羅斯對伊德利卜省發動空襲，雙方衝突升溫後，首次出現局勢降溫的消息。

俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu ）指出，訂立緩衝區的目的，代表俄方將不會採取任何新的軍事行動。

伊德利卜內的反對派武裝只剩下若干殘兵，面對政府軍精銳更難有抵抗能力，對大馬士革政府來說，自然希望奪下此地，宣告內戰終結。而早前，土耳其則警告稱：在伊德利卜省的任何襲擊，都將破壞敘利亞的政治進程。

敘利亞政府軍早前採取「人走地留」戰略，攻下反對派武裝控制地區後，將不願「投誠」的士兵都送去伊德利卜省。如今，即將失去「最後根據地」，並擔心被政府軍清算的大量反對派武裝及支持者已向北部土耳其控制區湧入，為土耳其製造極大的壓力。

早前已表明反對盟軍向伊德利卜進攻，並要求敘利亞北部停火的埃爾多安則表示，建立緩衝區將能防止可能的軍事衝突所引發人道危機，且能解決目前的緊張局勢。而土耳其另一考量是擔心更多難民逃到土耳其境內，土耳其多年來已接收300萬敘利亞難民後，目前已將邊境關閉。

如今的停火方案可謂雙方妥協的結果，然而這並不意味著伊德利卜的「最後一戰」永不拉開帷幕。對大馬士革政府來說，「統一全國」乃如今的核心訴求。