最具競爭力學院新排名 麻省穩摘第一

根據新出爐的2019全球大學畢業生競爭力排行榜,美國麻省理工學院(MIT)位居榜首。中國的清華、北大、復旦和香港大學名列30強。發佈排行榜的英國QS集團指出,這體現了中國經濟實力的提升。

這個畢業生就業能力排行榜(Graduate Employability Rankings)跟QS世界大學排行榜(QS World University Rankings)有所不同,更多體現就業市場對大學的親睞程度。

兩者主要區別在於前者更多體現了學生畢業後的職業發展前景和學術成就,主要衡量標凖包括僱主對學校的評價、校友的職業發展情況、教研團隊與僱主的合作關係、僱主與學生的關聯程度、畢業生就業率等幾個方面。排行榜基於42,000個僱主的評估編製。

讓僱主回答的問題是:「你們從哪裡招到那些能力最強、最有創新力、效率最高的畢業生?」

除了應屆畢業生,校友的職業發展和成就也是衡量指標之一。比如,世界各行各業的頂級精英畢業於哪些大學,僱主和大學的合作程度多深等指標。

QS研究部門負責人索特(Ben Sowter)解釋,大學學費不斷上漲,就業市場競爭不斷變得更為激烈,所以在選擇上哪所大學時,畢業後找工作的難易和職業發展前景便成了重要的考慮因素。

QS的另一份榜單,世界大學排行榜,從2004年開始發表,最初與《泰晤士高等教育》合作編製,2009年分道揚鑣,各自發表不同的排名。

這個榜單的衡量指標包括學術成就、僱主評估、師生比例、教師論文被引述情況、國際教師和國際學生比例等。MIT連續7年在這份榜單上名列榜首。不過,QS的大學排名評估指標也有客觀性不足的爭議。

比較大學畢業生就業能力排行榜和世界大學排行榜,可以發現耶魯大學、哥倫比亞大學、南洋理工大學、新加坡國立大學、加州理工學院和洛桑理工學院等大學排行榜上名列前茅的頂級院校,都未能進入就業能力排行榜的前30名。

澳大利亞兩所大學,悉尼大學和墨爾本大學,在QS世界大學排行榜上沒有進入前30名,但在文憑「含金量」排行榜上分別名列第五和第六。

QS數據顯示,主要原因是這兩所大學的畢業生更受僱主和獵頭公司的歡迎。

麻省理工學院(MIT)在兩個排行榜上多年來穩居第一,除了科技教研和創新一流,還有諸多著名校友,比如前聯合國秘書長安南。

斯坦福大學校友群也是明星薈萃,比如谷歌創辦人佩奇和布林,還有Nexflix創辦人黑斯廷斯。

這個排行榜上排名最高的英國大學是排名第七的劍橋,牛津則排在第十。跟其他更受僱主親睞的大學相比,英國的大學在跟僱主合作關係和畢業生就業前景方面失分較多。

中國的清華大學排名第九,北京大學排第二十。

全球大學畢業生就業能力500強榜單上,美國大學83所(16.6%),西歐大學144所(28.8%),亞洲大學則有102所(20.4%)。

全球30所最受僱主青睞的大學排名

1. 麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology), 美國

2. 斯坦福大學(Stanford University),美國

3. 加利福尼亞大學洛杉磯分校(University of California, Los Angeles),美國

4. 哈佛大學(Harvard University), 美國

5. 悉尼大學(University of Sydney),澳大利亞

6. 墨爾本大學(University of Melbourne),澳大利亞

7. 劍橋大學(University of Cambridge),英國

8. 加利福尼亞大學伯克利分校(University of California, Berkeley),美國

9. 清華大學(Tsinghua University),中國

10. 牛津大學(University of Oxford),英國

11. 紐約大學(New York University),美國

12. 多倫多大學(University of Toronto),加拿大

13. 香港大學(University of Hong Kong),香港

14. 耶魯大學(Yale University),美國

15. 蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich),瑞士

16. 普林斯頓大學(Princeton University),美國

17. 哥倫比亞大學(Columbia University),美國

18. 倫敦大學學院(University College London),英國

19. 東京大學,(The University of Tokyo)日本

20. 北京大學(Peking University),中國

21. 康奈爾大學(Cornell University),美國

22. 芝加哥大學(University of Chicago),美國

23. 首爾大學(Seoul National University),韓國

24. 賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania),美國

25. 密歇根大學(University of Michigan),美國

26. 滑鐵盧大學(University of Waterloo),加拿大 (並列第25名)

27. 復旦大學(Fudan University),中國

28. 早稻田大學(Waseda University),日本

29. 新南威爾士大學(University of New South Wales),澳大利亞

30. 巴黎綜合理工大學(Ecole Polytechnique),法國