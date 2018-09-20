金正恩文在寅平壤峰會 聚焦三大議題

韓國總統文在寅從本週二（18日）起訪問朝鮮平壤，與朝鮮最高領導人金正恩展開今年第三度會晤。在這次三天兩夜的行程中，文在寅與金正恩二人就包括朝韓關係改善、無核化及撤軍防戰等三大議程進行討論。

這是十年以來韓國總統首次造訪朝鮮，文在寅也因此成為第三位訪朝的韓國總統。自今年以來，朝鮮與韓國、美國關係急速緩和，朝韓領導人已分別於4月、5月舉行兩次會晤，美國總統特朗普與金正恩也於6月在新加坡舉行歷史性會談。

然而目前朝美會談陷入僵局，雙方只在廣義問題上達成共識，具體議題上缺乏進展。作為朝美斡旋者，文在寅此次訪問備受關注，但真正能為局面帶來多大改變仍有待觀察。

三大議題 無核化是焦點

本次首腦會談的重點議題為改善朝韓關係、促進朝美無核化談判與緩解朝韓軍事緊張及戰爭風險，而無核化無疑是各界關注的焦點。

在朝韓關係改善方面，雙方已經於8月舉行離散家屬重逢，還在邊境設立聯絡處，方便隨時溝通。

此次會談，經濟合作可能成為一個主題，包括三星、現代、LG等韓國財團的高層人士都在文在寅隨行人員名單之列。而在軍事領域，雙方可能會討論縮減非軍事區（DMZ）的規模問題。

今年4月首次「文金會」上，朝韓領導人共同簽署《板門店宣言》，雙方明確提出實現朝鮮半島無核化的共同目標。今年6月的美朝領導人峰會上，特朗普與金正恩簽署聯合聲明，其中金正恩重申其對半島徹底無核化的立場。

然而自此之後，朝鮮無核化並沒有明顯的進展，朝美也並未向外界給出任何明確去核時間表。大部分觀察人士警告稱，朝鮮沒有就無核化作出任何實質性動作。也有一些跡象顯示，朝鮮的核計劃仍在繼續。

鑒於朝鮮去核沒有太多明確的信號，上月特朗普取消了國務卿蓬佩奧的訪朝計劃。然而在接到一封來自金正恩邀請進行第二次朝美領導人會談的親筆信後，特朗普又表示，金正恩會證明「所有人都錯了」。

此前曾有韓方官員表示，金正恩希望在特朗普第一個總統任期內完成去核。而在本月初舉行的朝鮮國慶閲兵式上，朝鮮沒有展示洲際導彈，這一舉動也被外界解讀為朝鮮對美國不滿作出的回應。

韓國中間角色面臨考驗

在無核化問題上，朝鮮和美國的節奏似乎並不一致。朝鮮希望自己的每次讓步可以換來美國在經濟制裁上的一步步放鬆，而美國想要的則是朝鮮去核後再放寬經濟制裁。

韓國青瓦台總統秘書室室長任鐘晳9月17日表示，此次朝韓領導人會談上，文在寅將致力於盡早促進朝美對話重啟，嘗試讓朝鮮推出更多無核化措施，並且讓美國採取相應措施。但由於無核化問題受到多方條件制約，這一話題的討論前景很難有定論。

雖然今年的板門店會晤與新加坡峰會是韓朝、美朝關係的極大突破，有分析指文在寅此次平壤之行需要在無核化上取得實際進展，否則之前的峰會都會變成只有象徵性意義的宣傳機會，美國也會開始失去耐心。