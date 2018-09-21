中秋賞月 置身聆聽一抹月色的鄉音

鄧仲祥

轉眼間又到了中秋賞月之時，中秋節如水般的夜色籠罩著笑語紛飛的雅致，宛如一首幽美朦朧的詩，斑斕在這抹令人遐思的畫卷中；一片如雪的清輝播撒人間，化作夢的思念，載著濃濃的鄉情；讓祝福和期盼都釋懷在十五的眼眸裡，隨著月光的朦朧而充滿勃發激情。

〈1〉八月中秋，一個團圓的季節，在一輪明月的見證下經歷過風風雨雨的飽經滄桑，古今多少歡樂多少悵惘多少思念都融入大漠落日圓又圓的螢光中，化成一縷淡淡的清香思慮，給山歡水笑的大地注入了鮮活的生命。每逢佳節，人們都喜歡在中秋節之夜庭院樓閣漫步遐想，伴著一輪明月的銀光，細細品味這千年恆古不變的月色印記。仰望遠山，翹首期盼，看那山巔默默頷首，模糊映襯出一種月夜的寧靜，仿佛灑落一片靜謐的誘惑；一杯清酒與月對飲，感慨釋懷依然從心底油然升騰。「花間一壺酒，獨酌無相親。舉杯邀明月，對影成三人。舉頭望明月，低頭思故鄉。露從今夜白，月是故鄉明。春風又綠江南岸，明月何時照我還」。閱讀這些千古絕唱，感悟經久不衰的文化傳承，演繹了一樁樁歷史的滄海一瞬，給中秋節賦予了更深的文化內涵，熾烈與渴望交織成軌跡的弧線，承納深邃天空的博大和廣闊，讓詩意在神奇無限的藍天白雲間延伸，為每一個踏月尋夢者博得一絲慰藉，分享團圓後的一抹溫馨。此時此刻，幽香的花兒在月夜裡搖曳，朦朦朧朧中變為一色靜寧的綻放，為中秋的世界增添了一份蔚藍的欣慰！

〈2〉捧一輪月光入懷，會感化凝重與通透的靈心，緩緩注入高山流水般的恬靜，給我們多彩的生活增添了無限的遐想和寄託。在皎潔的月光裡翻閱著日漸消瘦的日曆，如同翻過那滿是淚痕的記憶，月圓的中秋，掛著晶瑩的銀露，在日子的扉頁上，滑進眼眸，濺起點點蒼白的酸楚；又一個中秋，又一個不得不在月浪的沙灘上奔走相望，佇望嫦娥守候的美麗。花季的感傷和留念，暗湧一種惆悵，孤月的慘澹裡，悵然橫亙一片蒼白的思念。思念那家鄉的山，思念那遠去的水，思念那夢中的囈語。

〈3〉小時候，中秋節是圓的，圓圓的月亮，圓圓的月餅，圓圓的笑臉，還有圓圓的祝福，總是勾起那遙遠的企及與思緒，一展溫馨的回味，曾記得淡淡的月光清輝翻過庭院樹梢灑落一地，一片流光銀輝，頗為壯觀景致。那婆娑的樹枝在秋風中時而搖曳，蒼穹中繁星點點像千萬盞孔明燈，又像一眨一眨暗送秋波的明眸，熠熠生輝。在記憶深處，中秋始終只是一種模糊而神秘的概念，清淡濃厚又餘味悠長，在千家萬戶的炊煙中升騰一種希望，頓時凝固為恆古不變的信條，越過千年承載的萬山鴻溝，向我們講述遙遠的傳說故事。如今中秋的月亮總是格外明亮，窗外一縷月光掠過，經不住嫦娥奔月的誘惑，總是在夢中追尋遐想；那皎潔的圓月有姍姍來遲的沉悶信步穿過雲霧，蒼白的臉上像似有斑駁的痕跡，仿佛撞了壁牆所留下的一抹創傷，但還是掩蓋不住圓月美麗的特質，從團團霧靄中透出，傾瀉在大地上波光靈動，輕輕地被渲染成斑斑駁駁的影子。人們靜靜的觀賞，撫摸著自己那一半殘存的記憶和另一半搏擊的夢想；佇立窗前，心踏著月色，努力尋找一份皎潔的寄託。

〈4〉中秋月圓時，遊子對故鄉的思念和懷想總是覆蓋了所有的情愫，把漂泊天涯的心儀那一縷思鄉情歌點燃，一唱千年的鄉愁之歌為湛藍的天空憑添幾分落寞和寂寥。天涯路遠，山水寄情，一灣醇香流溢的鄉情酌滿了晶亮的酒杯，如瑪瑙如碧玉如水晶，清純透亮，勾兌著濃濃的相思和淡淡的傷感，深情而酸楚，一如唐宋詩詞中跳閃出串串音符，叮叮咚咚敲擊著每一位遊子的心靈，沉澱和詮釋了千年流淌的鄉情，在夢中遊子踏上了回鄉的路，牽掛心靈家園的養育成長，思念葉落歸根的深情，真摯而熾烈的渴望，永遠是遊子枕邊淚水的惦念！

〈5〉又逢中秋，這個中華民族傳統的佳節，從唐宋詩詞的讚美，到明清賦予的氣氛，流轉的氛圍凝聚成一種民族之魂，不管人走天涯，家庭團圓的夢總是銘刻在心，月是故鄉明的牽掛時時祝福家人。那一輪清清朗朗的明月，從遠古到今朝，圓了又缺，缺了又圓，給人以美好的嚮往，賦予遙遠把盞的思念；從鄉村到城市，讓多少久別重逢的喜悅掛上桂影婆娑的枝頭，又讓多少闔家團圓的親人在月光下偎依私語。中秋月色沐浴過古人夢幻，又照耀著來者讚嘆；淌過千年的時光，見證了無數悲歡離合的故事，將明淨無塵的靈韻贈與人間，依然以淡雅清絕的風姿搖掛在深邃的蒼穹，接受世人千古不變的虔誠膜拜。

〈6〉中秋圓月，一輪清澈，千百年來流淌過江南的水鄉，跋涉過塞北的煙塵，經歷過秦時明月漢時關的遙望，對酒當歌浩瀚唐詩的薰陶，登高瞭望宋詞的一展抒發，始終用祥和與寧靜，留給芸芸眾生又盈滿一波波風塵僕僕的思念，寄託著天涯旅人濃濃的鄉愁；中秋月總是拂過歲月的琴弦，遠哼著無聲古調，似清泉流溢出淡淡韻致；千年守候著人間萬戶，靜看古今許多遊子尋思，燭光搖紅下慈母織補；也不知有多少回燈花挑盡不成眠，多少次高樓望斷人不見。從古至今，來自天南地北的文人墨客，用濃淡各異的水墨將月亮點染得千姿百態，但舊時的明月太高太遠，令人的目光也無法企及。今日相守明淨的記憶，涼風伴明月，青山織靈光，賦予了另一種傳承的守望；在奔相走告的囑託中，綻放笑靨的溫馨裡，翹首期盼的目光輕盈地掀開了中秋這個古老節日的門扉，人間都分享在月下品嘗文字的快慰與寂寞。望長空心歎千古繞愁之事，唯獨情字；看今日憑欄遠眺，莫道是美景良宵，給人以美好的祈福，竭力實現垂青一生的呼喚，等待月色再一次灑滿大地的快慰！

懂得世間無常 欣喜擁抱人生

夏若禪

我們永遠不知道下一秒會發生什麼。不知道明天，後天會發生什麼。即使知道，明天，後天我們的日子還是一樣的，但是，我們的心境不同，容貌不同，時間不同，因而，每天都是不同的。

因為不同，我們才會變得平和，有所期待。

你也會發現，每天都有意外。因為這些意外，我們稱之為緣分，雖然並不知道人與人之間，是否真的存在著緣分，但是，兜兜轉轉到最後還是那一抹風景，肯定是因為，心裡的不捨。

一份捨棄，讓我們心胸豁然開朗，擁抱新的征程。一份不舍，會將天涯兩相隔，遙遙相歎息化為彼此真實的靠攏。

就像一片葉子在天空飄落了很久，突然著地了。那種飄忽感，一下子變為心裡的淡然。我們曾如此渴望命運的波瀾,到最後才發現，人生最曼妙的風景，竟是內心的淡定與從容。我們曾如此期盼外界的認可,到最後才知道，世界是自己的，與他人毫無關係。

我開始不再期待永久。人類，世間萬物，都只是在世間活著，僅僅是活著，幾載，幾十載而已。所有的歸途只有一個，通向死亡。

所以，在死亡面前，什麼都不足為道。

那時候，躺在醫院時，我就在想，一切的境遇都變了。既然，上天依然讓我存活著，我應該做點什麼，真正順從自己的心，去做一些事。

我想去麗江，找那些姐姐們學手藝，或者與美好的她們靠近，讓自己的心，安寧下來。也想過去西藏，帶著虔誠的，救贖的心，皈依佛門。或者胳膊上紋滿花朵，穿梭在一個又一個城市，做一個特立獨行，壞壞的，酷酷的人。但，終究，我們只是一個凡人，擁有一顆世俗的心，有很多的掛念。

是從什麼時候開始，我想要結婚，想要有個孩子。想聽到小孩兒在我耳畔咿呀學語，在我膝下蹣跚學步。我想，我一定是一個有趣的媽媽。

所有的規劃到最後就變成了我想要一個家。想要有一個人能懂我，愛我，守護我的良人。我們各自獨立，又各自依戀，我們相互欣賞，又相輔相成。我想要實實在在可以觸摸到的溫暖，他縱容我的壞脾氣，嘶吼的樣子，並且婉轉的告訴我，其實我柔和的樣子最美。

人生的大風大浪，我們願意一起扛。我帶著敬仰的目光注視他，他的為人，處事，品性讓我佩服，我欣賞他，繼而愛上他，甘願放下追逐的腳步，在他身邊停留。

後來，我不再想浪跡天涯了。我只想要帶著煙火氣息的生活。

可能，從很早的時候，我就喜歡上了閱讀。在精神世界裡得到太多的滋養，也擁有了那份遇事不驚。也真正懂得，福禍相依。人生，不過是一場自己與自己的博弈，更多時候，我都是注重自我的，更關注自己的內心喜惡。

所以，相對於物質，只求能維持所需就好。因著這份寡欲，也註定了這輩子，我不會大富大貴。

上蒼不會讓所有幸福集中到某個人身上，得到愛情未必擁有金錢；擁有金錢未必得到快樂；得到快樂未必擁有健康；擁有健康未必一切都會如願以償。保持知足常樂的心態才是淬煉心智、淨化心靈的最佳途徑。一切快樂的享受都屬於精神，這種快樂把忍受變為享受，是精神對於物質的勝利，這便是人生哲學。

生命本身就是一場盛大的遇見與修行，我們每個人都是人生旅途中的趕路人。不論生命如何起伏變幻，我們且攬一肩白雲度餘生，時刻擁有一顆豐盈的、詩意的、愉悅的心。來吧，讓我們懷揣澄淨的芬芳，去迎接生命更深層次的靈魂。