爸爸心臟病發 五歲女兒撥通911救了爸爸一命

當薩凡納正在聽父親弗蘭克講睡前故事時，弗蘭克的心臟病突然犯了，弗蘭克撥通了急救電話，但是卻無法回復接線員的問詢，五歲的薩凡納是如何應對的呢？

當印第安納州小女孩薩凡納•亨斯利（Savannah Hensley）聽爸爸弗蘭克講睡前故事時，弗蘭克的心臟病突然犯了，出現了呼吸困難的癥狀；情急之中弗蘭克撥通了「911」急救電話，然而當接線員博納姆（Jason Bonham）在電話那頭詢問時，弗蘭克已經出現了呼吸困難，無法回應了，於是5歲的薩凡納從爸爸手中接過了電話。

接線員博納姆表示：「在這種情況下，很多大人都會驚慌失措」，而當他聽到薩凡納清脆而清晰的聲音時，他吃驚不小，因為：「這個孩子非常沉著冷靜。」博納姆說。

博納姆表示，薩凡納在電話那邊清晰地回答了他提出的問題，介紹說她自己5歲；並告知博納姆她爸爸胸口不舒服；當博納姆問及他們家的前門是否開著時，薩凡納表示「沒開」，並前去打開了前門。他還聽到薩凡納在那邊反覆安慰弗蘭克不要緊張和驚慌，救護車「幾分鐘後就到。」

博納姆表示，薩凡納曾一度在電話上表示，她當時穿著睡衣，需要換衣服才能夠接待急救人員，而當他告訴薩凡納，他希望薩凡納留在弗蘭克身邊，並保持弗蘭克處於清醒狀態時，薩凡納答應了。當博納姆問道弗蘭克以前是否出現過類似情況，以及弗蘭克當時胸口痛不痛時，他聽到薩凡納在電話那邊輕聲地問父親，然後回答說：「這是第一次出現這種情況」，「他胸口痛。」為了防止她們家的狗嚇著急救人員，薩凡納甚至還將自己的小狗叫到了身邊。

博納姆表示，為了讓薩凡納留在弗蘭克身邊，他跟薩凡納說了十多分鐘的話，隨後急救人員及時趕到，弗蘭克順利得到了救治……

薩凡納的母親米歇爾第二天表示，雖然弗蘭克犯病的時候她並不在家，但是她們在家中曾教過薩凡納如何處理這種情況，她說她以薩凡納為豪。

很多網民聽說這個故事之後都認為這個故事非常暖心，一位網友說「每個人都會希望自己有一個像這樣的女兒，在發生緊急情況時能夠幫助大人保持冷靜，並等到援助的到來。」