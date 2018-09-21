古老的拔牙秘方 既不痛也不出血

許多年前，在中國北方城市，有一個人在民間給人拔牙，他是用一個小瓶裝著的藥水給人拔牙，他不是用瓶子里的藥水，而是用那裡面藥水發出的黃氣，把那氣隔著腮幫子對著壞了的牙往裡吸氣，然後，用火柴棍一挑牙就下來了，不痛也不出血。

印度一位67歲的老人庫瑪爾（Vijay Kumar），因為他有一顆牙老是在痛，去辛格（Rattan Singh）的診所就醫，診療結果是這個痛牙需要摘除。人們都知道拔牙會很痛的，一聽這牙得拔，庫瑪爾有些緊張，他怕痛。可是，辛格卻不緊不慢的，一邊安慰庫瑪爾，一邊拿起一個裝有液體的瓶子打開瓶蓋，用棉花蘸上裡面不知名的水一樣的液體，塗抹在那顆牙齒的四周。然後，辛格用了不到一分鐘的時間，就輕鬆地將痛牙拔除了。

庫瑪爾說，沒見辛格帶戴手套，他手裡拿的也不是現在拔牙用的手術器械，他拿的工具看起來像是木匠用的。當問及庫瑪爾拔牙時是不是很痛時，他的回答完全出乎人的預料，只見他搖搖頭，平靜的回答：「拔牙不會痛，也沒有流血，甚至沒有任何感覺。真的很神奇，要不是親身經歷，可能還不會相信呢」。

據辛格介紹：他的父親和祖父留給他和其它4個兄弟4種百年以上的秘方，到現在都還有效。這種藥水是那4種祖傳秘方之一。它是透明的，有強烈的味道，而且會像汽油一樣著火。他說，他本人不會做這種藥水，藥水是祖父傳下來的，目前還剩下大約1公升的量。

辛格作為這個家庭中擁有神秘藥水的人之一，他在一條小街道上開了一家小診所，專門用這種傳統秘方替人拔牙。而辛格已過世的父親生前也使用這種傳統秘方替人拔牙，但他是在公共場所行醫，慢慢地才為人所知。

現在人們都以為現代的醫療很發達，對於傳統的醫療知之甚少，有的人覺得不可思議，甚至不認同。可辛格的這種傳統的神秘拔牙技術，在當地還是頗有名氣，而且他的收費低廉，無痛楚又非常有實效，所以還是有很多人來找他拔牙。

這對於辛格而言，拔牙的低廉收費使他無法藉此維生，為了維持生計，所以他還開了一家小電器行。

有人不理解，有這樣神的醫術，比現在的拔牙方法不知高明多少倍，不用打麻藥、也不需要療程，不痛又不出血，簡單神速，為什麼不多收點錢呢，還用得著再開什麼電器行呀！可是當看到了下面一段話，你就會明白了。

對這樣的疑問辛格告訴說：「我的父親告誡我不能欺騙別人，所以我不能多收別人的錢。既然我不能多收錢，我就無法單靠這個吃飯，所以我就另想辦法來解決生活上的需要」就這樣，辛格始終遵守著父親的囑咐，不越雷池。

在中國古代行醫的人都挺有本事的，不過，大多都是承傳下來的，是現代化的那些用精密儀器和診療方法及手段都沒法比的。不然，現代人們就不會把那些古代大醫學家，像扁鵲、華佗、孫思邈、李時珍等等都稱作神醫了。