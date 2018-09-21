男性身體各種反應好奇心的有趣事實

世界各地的科學家對男性與女性的差異都很感興趣。他們一直想要解開男性身體的秘密。下面就是一些有趣的事實，女生覺得另一半難以理解的話，也許能從這裡找到答案。

1.男生聽日常對話時，只會用到半個大腦，另一半則思考其他事。女生傾聽的時候同時使用兩個大腦半球。

2.男生的聽覺、嗅覺、味覺不如女生，因為在原始社會，最初男生承擔狩獵的任務，女生則要出去採集。

3.處於黑暗的環境中時，女生看得更清楚，但她們只能看清自己附近的東西；男生看遠處的東西看得清楚一些。

4.男性左撇子比女性左撇子多3倍，科學家還沒有找到原因。但澳洲科學家發現，與右撇子相比，左撇子能夠處理更多訊息。

5.男性比女性的血液量多，血液中的血紅蛋白、血紅細胞更豐富，運輸氧氣的能力更強，所以他們更擅長體力活動。

6.男生與女生體內的肌肉、脂肪比例不同，男生天生有發達的肌肉，皮膚內膠原蛋白也比女生多，所以男生更不容易發胖。

7.男生的睡眠品質比女生好。睡眠時，男生的腦電活動下降得更多。這與原始社會的生活方式有關，那時候男生負責狩獵，回家後能夠全心全意休息，女生在家也要照顧小孩。

8.男生更容易減肥，他們體內的睾丸酮能夠促進肌肉發達、脂肪燃燒，讓新陳代謝更快。

9.男生的動態視力比較好，他們第一眼會看到跳舞的女孩。

10.男人更容易出現啤酒肚，他們的脂肪堆積方式與女生不一樣，不會出現在皮下，而是出現在內部器官之間。

11.男生的免疫系統較差，更容易感染疾病。因為睾丸酮會抑制免疫系統的功能，睾丸酮越高，免疫系統抵抗病毒的能力就較差。

12.男生的膀胱容量大，需要去廁所的次數少。女生的骨盆內器官比較多，所以膀胱的容量小一些。

13.男生的汗腺、皮脂腺比女生多1.5倍，所以他們更容易出汗。

14.男生更怕熱。他們的代謝較高，身體溫度比女生高0.2度左右。

15.男生的基因比女生的簡單,男生的染色體是XY，女生的是XX，X染色體上大約有1500個活動的基因，Y染色體上只有不到100個。

男生和女生每一個細胞都是不同的，正因為這些不同，我們的世界才更有趣啊～