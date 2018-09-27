中發白皮書回應中美貿易戰 兩方各不相讓

在美國對2,000億美元中國商品徵關稅措施的前一天，美國當地24日午夜，中國國務院發佈《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，全文約3.6萬字。這是中國官方首次針對中美貿易摩擦問題作出的專門發布。白皮書指出，特朗普政府上任以來，在「美國優先」的口號下，實行單邊主義、保護主義和經濟霸權主義，動搖了全球多邊貿易體制根基，最終必將損害美國長遠利益。

華科技進步 美「偷盜」論屬污衊

對於美國政府指中國偷竊美國先進技術的指責，白皮書中表示，中國政府高度重視科學技術和教育發展。2000年以來，中國全社會研發經費投入以年均近20%的速度增長，2017年中國全社會研發經費投入的金額，僅次於美國，位居全球第二。中國科技進步是中國長期實施科教興國戰略和創新驅動發展戰略的結果，是全體人民特別是科技工作者辛勤勞動的成果。隨着中國企業經營能力提高，越來越多企業開始自主向海外發展。中國政府鼓勵企業走出去開展符合世界貿易組織規則的國際經濟交流合作。美國將中國政府支持企業走出去，判定為一種推動企業通過併購獲取別國先進技術的政府行為，是缺乏事實依據的。

中方提供大量數據 反駁美方的貿易差距言論

白皮書用大量案例和詳實數據，反駁美國早前所指的巨大的貿易差距。在投資方面，中國企業對美國的直接投資快速增長，截至2017年，中國對美直接投資存量約670億美元（5226億港元）。在金融投資方面，據美國財政部統計，截至2018年5月底中國持有美國國債1.18萬億美元。美國三大汽車製造商2015年在華合資企業利潤合計達74.4億美元，去年美系乘用車在華銷量達到304萬輛。據中美貿易全國委員會和牛津研究院聯合研究的估算，2015年美國對華出口和中美雙向投資為美國國內生產總值貢獻2160億美元，提升美國經濟增長率1.2個百分點。

中方：美方阻礙中國企業在美投資

白皮書指出，美國濫用「國家安全審查」，阻礙中國企業在美正常投資活動。美國外國投資委員會成立以來，美國總統根據該委員會建議否決的4起投資交易均是針對中國企業或其關聯企業。2013-2015年，該委員會共審查39個經濟體的387起交易，被審查的中國企業投資交易共74起，佔19%，連續三年位居被審查數量國的榜首，審查範圍已從最初的半導體、金融行業擴大至豬飼養等食品加工業。加上其審查程序不透明、自由裁量權極大、否決原因披露不詳等因素，以「危害國家安全」為由阻礙正常交易的情況更為嚴重。

美國新政府上任以來，片面強調「美國優先」，奉行單邊主義和經濟霸權主義，以國內法「長臂管轄」制裁他國，不僅損害了中國和其他國家利益，更損害了美國自身國際形象，動搖了全球多邊貿易體制根基，最終必將損害美國長遠利益。白皮書說，總體來看，中美經貿合作是一種雙贏關係，絕非零和博弈，美國企業和國民從中得到了實實在在的好處，美國一部分人宣稱的「美國吃虧論」是站不住腳的。