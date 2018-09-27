【熱播電影推介】

老人與槍

The Old Man & the Gun

類型：犯罪/喜劇

導演：大衛·拉沃裡

上映時間：9/28/2018

奧斯卡影帝凱西·阿弗萊克（Casey Affleck）日前加盟新片《老人與槍》，該片由羅伯特·雷德福（Robert Redford）主演，根據《紐約客》上的一篇文章改編。福瑞斯特·塔克（Forrest Tucker）打從少年時就是個不法之徒，搶銀行就是他的職業，進過十幾次監獄的經歷還讓他練就了「越獄 」的本領——一共18次越獄，最近一次時他已70歲高齡！《老人與槍》著重刻畫塔克暮年的一次搶劫，羅伯特·雷德福將飾演「塔克」，凱西·阿弗萊克飾演被這位獨特罪犯深深吸引的偵探。此外還有67歲的奧斯卡影后茜茜·斯帕塞克（Sissy Spacek），她會飾演愛上這名老年罪犯的女士。

【新劇推薦】

美國囧案 第二季

American Vandal Season 2

類型：喜劇 / 懸疑 / 犯罪

頻道：Netflix

上映時間：9/14/2018

Netflix的偽紀錄片劇《美國囧案 American Vandal》又名美國罪案閒事 、美國破壞分子，這部獲艾美獎提名及贏得皮博迪獎的劇集新季講述。紀錄片工作者Peter Maldonado及Sam Ecklund（Tyler Alvarez及Griffin Gluck飾演）被招來到一間天主教精英學校，他們將調查一宗引致學校多人腹瀉的大型惡作劇事件。而有一匿名帳戶「Turd Burglar」承認這次事件的責任，主角們得查出誰是幕後黑手。

【新專輯推薦】

陳潔儀《享受寂寞》

風格：流行

廠牌：海蝶音樂

發放日期：2018年9月

如今的陳潔儀，正式處在自己最美好年華的階段，懂得過自己想要的生活，也懂得了怎麼去愛自己所愛的人事物，自由隨性。而音樂本身也已經成為了陳潔儀生活中的養分，在這首歌中陳潔儀不僅唱出了自己對生活的態度，也唱出了現代都市熟女的心境。適合在慵懶的午後，一個人品著咖啡看著書，靜靜地聆聽，享受寂寞帶來的愉悅。編曲上為這首歌增色了不少，一把古典吉他，鋼琴來輔助，再配上爵士刷鼓與Double Bass，以及充斥在間奏和歌曲後半部分的長笛，整體營造出一種優雅、輕鬆的音樂氛圍。