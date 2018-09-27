澳洲水果埋針 從草莓蔓延至蘋果香蕉

最近兩星期，澳大利亞的每一個州都報告在草莓盒中發現了埋藏的縫衣針。澳大利亞警方說，在「草莓埋針」讓全國陷入一片恐慌之際，又在蘋果和香蕉中發現了埋藏的縫衣針。

澳大利亞衛生部長格雷格·亨特把草莓埋針形容為是「邪惡的犯罪」，並下令澳洲食品監管機構協助解決由此造成的恐慌。

澳洲警方透露，最新在蘋果和香蕉中發現的縫衣針都發生在悉尼。警方說最新的發現是「孤立事件」。

但警方說，僅在新南威爾士州一地，就有超過20起草莓埋針的報告。

草莓中發現縫衣針最早出現在昆士蘭州。昆士蘭州當局說，他們正在調查破壞是一個人的單獨行動還是數人的分頭行動。

除了造成恐慌外，最嚴重的後果導致一名男子在吃草莓時被針扎傷後送入醫院。

澳洲警方告誡人們不要模仿，警告搞破壞者和謊報者可能被判最高10年的徒刑。

埋針事件從昆士蘭迅速擴大到維多利亞州，澳大利亞首都直轄區，南澳大利亞，塔斯馬尼亞和西澳大利亞，造成全國性的恐慌。

現時已經有幾個品牌的草莓在澳洲的超市下架。鄰國新西蘭最大的零售商宣佈暫停銷售澳大利亞草莓。衛生官員建議澳洲人吃草莓前先把草莓切開檢查。

澳洲衛生部長亨特說，「這是非常嚴重的犯罪，是對公眾的攻擊」。昆士蘭警方說，草莓業供應鏈的複雜結構延緩了調查的進展速度。

澳大利亞有兩個州宣佈為提供線索者獎勵10萬澳元酬金。

西澳大利亞州長馬克·麥克格文稱在水果中埋針是「邪惡」的行為，可能給他人造成生命危險。

澳洲全國的草莓價格直線下降。當地媒體報道說，西澳大利亞的草莓零售價格已經低於成本價。

聯邦政府說，草莓業是年產值1300萬澳元的大生意。草莓埋針事件發生在草莓收獲的高峰期，已經威脅到數以千計的產業。

昆士蘭州宣佈對該州的農場主提供100萬澳元的援助方案。

西澳大利亞草莓種植者協會說，作為防範措施，一些草莓生產者已經開始訂購金屬探測器。