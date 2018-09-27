特朗普與伊朗的緊張關係不斷升級

美國總統特朗普（Donald Trump）於紐約出席聯合國大會，他週二（25日）在推特發文指，無計劃在大會期間與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，惟伊朗方面也反駁稱，根本「沒有要求會面」。

兩國總統當地時間25日早上10時15分出席聯合國大會。特朗普當日在Twitter發文稱：「雖然有人邀請，但我沒計劃與伊朗總統魯哈尼會面。或者將來會。我肯定他絕對是一名可愛的男人！」

惟伊朗駐聯合國代表團發言人米爾尤瑟夫（Alireza Miryousefi）則回應稱，伊朗根本「沒提出過會面」。魯哈尼24日接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時亦透露，此次聯合國大會期間沒有計劃與特朗普會面，又批評美國只對伊朗威脅和制裁。

路透社引述部分伊朗的知情人士指出，特朗普與魯哈尼之間的任何會談都將會把現時的核協議「殺死」。

特朗普2018年5月宣布美國退出伊朗核協議，華府更將在11月對德黑蘭實施石油禁運。魯哈尼周一（24日）則警告，美國阻止伊朗出口石油的計劃「十分危險」。

近日華府亦與德黑蘭發生口水戰，伊朗上周六（22日）舉行閱兵儀式時，遭武裝份子開槍施襲，造成最少25人死亡。魯哈尼事後指摘美國在背後搞事，但美國駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）則反駁他的言論，指他長期壓制伊朗國民，應該去照照鏡子。

伊朗查出攻擊閱兵暴徒 逮捕22人

伊朗情報部25日指出，調查人員已經查出，上星期閱兵儀式遭到的致命攻擊，是由聖戰士分離主義份子發動。

伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）首府阿瓦茲市（Ahvaz），22日舉行紀念兩伊戰爭開戰的閱兵儀式之際，遭到5名持槍歹徒朝看台區開槍，造成最多25人喪生，這是革命衛隊歷來所遭受傷亡最慘重的攻擊之一。

阿瓦茲是以阿拉伯人為主的城市，在1980到88年的兩戰爭中是重要的戰場，並在2005年和2011年都發生過動亂。

情報部在網站上貼出的聲明指出，已經確認，行兇的是一個受阿拉伯反動國家支持、隸屬聖戰主義團體的5人恐怖小隊。

聲明指出，他們已經查到這些恐怖份子的藏匿地點，並逮捕了涉案的22人。聲明又說，他們也查獲爆裂物，還有軍事與通訊設備。另外，他們也查出了這次恐怖行徑的外國贊助者和支持者，而有關這些人的更多訊息，將在適當的時候公佈。

阿瓦茲當地的阿拉伯人反政府組織「阿瓦茲全國反抗力量」(Ahvaz National Resistance)，以及伊斯蘭國聖戰組織，都宣稱發動這起攻擊。

伊朗誓發展飛彈決心 白宮：持續施壓

22日，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）在國營電視台直播中強調伊朗發展彈道飛彈決心，並強調美國終會在與伊朗的對抗中戰敗。25日，白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）對此做出回應，表示「保證將持續對伊朗施加最大壓力」，且「新制裁措施將上路」，但他也不忘強調美國並沒有推翻伊朗教士政權意圖。

25日為第73屆聯合國大會總辯論演說第一日，川普將首度擔任安理會輪值主席，辯論會重點聚焦的就是伊朗核議題。

波頓在紐約聯合國總部向記者透露，美國已對伊朗實施嚴厲制裁，並強調，在伊朗大幅度改變發展核武的態度並付出行為以前，「將會對其持續施加最大壓力」，但波特也強調「更換伊朗政權並非美國政府政策」。

「伊朗核協議」全名為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action）。這份協議限制伊朗在經濟、能源等多個領域的核發展，以此交換國際社會對伊朗制裁的解除，若伊朗違反協議，制裁將即刻恢復。然而該協議並不包括彈道飛彈計劃和支持恐怖組織等其它問題，歐盟與美國對此都有另外制裁措施。