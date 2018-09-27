西雅圖8間素食者們的天堂

阿達的技術書店和咖啡館

Ada’s Technical Bookstore and Cafe

Ada’s坐落在15街，是一家書店兼素食咖啡館，其外觀平平，裡面卻別有洞天：閃亮的白色櫥櫃和玻璃方桌下光彩奪目的擺件，裝裱過的電腦螢幕掛在牆上就像藝術品般格調滿滿。書店的Menu裡能有些什麼？對於初來乍到的，一長串的雞蛋類菜肴和穀物蔬菜沙拉，乾酪意面和精緻的糖果都是不錯的選擇。

芙羅拉餐廳

Cafe Flora

坐落于麥迪森穀（Madison Valley）的Flora餐廳長期以來一直是鎮上的素食標杆，連無麩質菜肴都能做出好味道。它的油炸玉米粉餅令人一試難忘。Menu 隨著季節的變化而變化，但是某些菜肴 – 瓦哈卡炸玉米餅（Oaxaca tacos），美味的波多貝羅威靈頓（portobello Wellington）則必須保留-以免引起城市起義。餐廳裡每扇窗戶都精心裝飾，爬滿綠植。週末在庭院的早午餐尤其宜人，潺潺的噴泉讓心身心愉悅。

弗洛蕾

Floret

Floret位於A，B航站樓之間，毗鄰Delta休息室，這裡提供許多熟悉的菜肴。從瓦哈卡炸玉米餅到肉桂卷，甚至是兒童菜單上的定制煎餅。然後是那些「機場特供」，例如為Sea-Tac機場提供的方便成品食物。他們提供的健康食材在機場這種環境中尤為珍貴。可擕式早餐對於機場繁忙的早晨也很必要。

喬治鎮酒業公司

Georgetown Liquor Company

喬治鎮的鐵軌旁，一個被遺棄的角落，兩旁羅列著斑駁的磚塊。就在這裡添加攤位，桌子，酒吧，營造一小方天地，雅致的洗手間裡播放著活潑的電影配樂。

這時取出一份新鮮清淡的素食 menu- 一盤簡單的烤胡蘿蔔、育空金馬鈴薯和甜菜或其它時令蔬菜，上面撒上融化的山羊乳酪，然後噴上些黑醋蜜糖汁。或者來一份杏酸辣醬三明治和布裡乾酪，再來一份玉米餅，感受芝士在細膩的紅醬下冒泡的感覺，使人永遠都吃不膩。

豐收節奏

Harvest Beat

這裡廚師的素食烹飪技巧十分了得（食材質地多樣，味道層次清晰，高品質的椰奶）。包含五道菜的晚餐，包括煙熏胡蘿蔔 – 姜汁濃湯，甜菜和栗色沙拉配蜜餞核桃和黑色熔岩鹽，拿破崙甜點配烤花椰菜和松露芹菜慕斯等。

果汁盒餐廳

Juicebox Cafe

健康的果汁已經在波特蘭，布魯克林和洛杉磯等地形成了流行趨勢。在這裡的飲品中，你可以找到彩虹色的食材，和其對應的味道 -例如小米，烤根，紅甜菜，蘿蔔，菠菜，泡菜，薑醃制煮熟的雞蛋和薑黃醬。

旅行者塔利之家

Travelers Thali House

這是今天在西雅圖找到的最有趣的素食。平日午餐簡單而細緻，最豪華的是也僅要7.50美元（辣鷹嘴豆咖喱盤搭配芒果酸辣醬;以及薩莫薩三角餃）。

更實惠的是名為thali的多樣美味，週末晚上供應，搭配酸辣醬、泡菜以及涼爽的優酪乳汁，為辛辣的燉菜增添了豐富的質感。

世界披薩

World Pizza

實力素食主義披薩店，位於唐人街-國際區，這裡供應整個或切片的熱披薩。比如一盤薄薄的馬鈴薯和迷迭香上灑滿新鮮羅勒和甜紅辣椒。如果渴望肉食，烤義大利辣香腸披薩是必點的。