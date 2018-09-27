遊客量暴漲 威尼斯對遊客下禁令

水都威尼斯每年湧入2500萬名觀光客，當地民眾認為遊客大大破壞了威尼斯的市容和生活品質，因此祭出許多禁令，包括禁止遊客餵鴿子、在特定地點隨意坐著飲食，還有不能騎腳踏車和亂丟垃圾。

水都威尼斯保存著千年之美，一年至少吸引2500萬名遊客，但遊客多到幾乎把整座城市給佔滿。

威尼斯當地居民：「當我走出家門時我感到很孤單，因為我看到的人都不是住在本地的人。」

本地人對於觀光客爆量這件事越來越厭煩，家門外的街道上全部都是遊客，連想採買日常用品都嫌煩。

威尼斯當地居民麥克斯：「這還不是最多人的時候，夏天更多更糟糕，像是這種情況要怎麼上街採買雜貨，我就不買了。」

威尼斯觀光管理大使瑪爾：「清晨時候這群人跳進河裡和運河裡，威尼斯一年觀光人次達2500萬人，這是我們最主要的產業，現在有問題的是跟團旅遊，我們反對的是做出愚蠢行為的觀光客還在YouTube上放上影片，這種旅客我們絕對不能容忍，如果你要跳進水裡，當場就會被罰450歐元。

如果你做出這樣的行為，當場就會接到一張450歐元的罰單，為了管理遊客品質，威尼斯祭出一堆禁令，包括禁止餵鴿子、不准亂丟垃圾，也不能只穿泳衣就在街上走，在特定地點更是不能隨地坐下來吃吃喝喝。

威尼斯觀光管理員：「不好意思，你不能坐在這裡。」

隨時都有管理員巡邏，看到違規的就先勸導。

威尼斯當地居民：「我們不能接受大量且粗蠻的觀光行為，應該是要上流有禮的觀光行為。」

遊客一多就難管理，街頭到處都是垃圾堆，近年來還有超大型郵輪開進威尼斯，讓一旁的千年古蹟都顯得渺小。

抗議民眾：「你們觀光客毀了我們的傳統假日，毀了我們的紀念碑，全部都滾開，再也別回來。」

不只如此，威尼斯的房價也因為屋主都想賺觀光財，轉作民宿或店家賺錢，能租給本地人的越來越少。

威尼斯當地居民：「真是一場災難，因為現在沒有人願意把公寓租給威尼斯人了，市民們得為大型郵輪對這座城市及市民健康帶來的破壞付出代價，我想要抗爭這一切。」

生活品質下降，導致現在平均每年都有1000名威尼斯當地居民選擇離開家鄉，事實上，聯合國也曾警告威尼斯得想辦法控管遊客數量，否則可能遭到世界遺產除名，但觀光業一年為威尼斯帶來20億美元商機，很難取得平衡。