馬爾代夫總統選舉 反對派參選人薩利赫贏得大選

馬爾代夫總統選舉週一（24日）落下帷幕，出乎外界意料，反對派候選人易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）擊敗現任總統亞明（Abdulla Yameen）。在人民極度不滿現屆總統雅門親中及專權情況下，反對派參選人薩利赫以58.3%的得票率成功贏得大選，馬國人民成功「變天」。

在這個人口40萬的國家中，薩利赫取得13.4萬票，亞明取得9.6萬票。

這一選舉結果不符合各界的猜測。選舉前，亞明極力打壓反對派人士，關押多人，反對派也指責選舉受到亞明操縱，美國和歐盟曾威脅如果民主狀況不得到改善，將進行制裁。然而選舉結果出爐後，亞明承認落敗，並祝賀薩利赫成功當選。

馬爾代夫選舉也是中國和印度的角力場。過去五年，亞明領導下的馬爾代夫不斷親近中國，使該國在印度洋的存在感不斷提升，亞明因而被認為親中。薩利赫長期呼籲民主改革，因而被認為親印度和西方。美國和印度都表示對薩利赫的勝利表示歡迎。

薩利赫的支持者在大街上徹夜狂歡。薩利赫在首都馬累向記者表示，「信息響亮而清晰。馬爾代夫人民想要改變，和平以及公正。」

選舉後亞明並沒有立即表態，而是在沉默幾個小時後向全國發佈電視講話，恭喜薩利赫勝選。「馬爾代夫人民已經決定了他們需要什麼。我決定接受這一結果。」

選舉前，亞明被普遍認為會勝選。一些觀察人士相信選舉被其操縱，而最終選舉投票率高達89%。

薩利赫從2011年起擔任民主黨國會領導人，是馬爾代夫資歷最深的政治人物，多年來呼籲政府進行民主改革。他作為反對派聯盟候選人參選，該聯盟包括馬爾代夫民主黨、共和黨以及正義黨等。

在馬累的反對派選舉中心，數以百計的民眾徹夜聚集，高呼薩利赫的名字。

前總統納希德在2012年被亞明驅逐，流亡國外。他在推特上表示，薩利赫不僅極好地服務馬爾代夫人民，還服務所有熱愛自由的人民，民主是歷史的必然。

馬爾代夫由26個環礁和1192個島嶼組成。超過40萬人居住其上，但他們的未來與全球氣候變暖息息相關，因旅遊業是該國支柱產業。

近年來，馬爾代夫政治動蕩。今年二月，最高法院撤銷了九個反對派人士的定罪，其中就包括納西德。但是，總統亞明隨即宣佈國家進入緊急狀態，並下令逮捕了兩名法官，最高法院隨即更改此前判決。

亞明的這一舉動被外界解讀為他不容許任何對其統治地位的挑戰，也因此引發了華盛頓、倫敦和德里的批評。

與此同時，有人在印度呼籲干預這個曾經在其影響力下的臨近小國。納西德也呼籲印度進行軍事干預。

薩利赫勝選後，印度外交部發佈聲明稱，此次的選舉標誌著不僅是馬爾代夫民主力量的勝利，而且反映出對民主和法制精神的堅定承諾。