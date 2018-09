2018 年剩下的三個月 哪些歌星將在西雅圖舉行演唱會？

By Zita Lam

驟眼之間,2018 年就只剩下三個月。經歷過一個美好的夏季,除了未來一連串的喜慶節日外,還有什麼值得興奮慶祝的?不如看一下將有哪些歌星在西雅圖舉行演唱會,準備買門票了!

Beyonce 和 Jay-Z

10月4日(星期四)

時間:7:30 p.m.

地點:CenturyLink Field

在六月份的時候,Beyoncé和Jay-Z 這夫婦檔發行了《Everything Is Love》這張錄音專輯,並收錄了多位音樂人的合唱歌曲如:Migos,Ty Dolla Sign和Pharrell Williams等人。而在今年,他們更開展《On the Run II》巡迴演唱。尤如親身陪同這夫婦經歷一波三折的婚姻,粉絲們都相當期待他倆再次一起踏上舞台作巡演。

5 Seconds of Summer

10月5日(星期五)

時間:8 p.m.

地點:Paramount Theatre Seattle

簡稱為 5SOS,他們是來自澳洲的流行搖滾樂隊,成立於2011年。樂隊最初是YouTube名人,他們在2011年和2012年之間發布翻唱歌曲視頻而獲得關注。他們更因出現在英著名樂隊 One Direction 的巡演中而開始得到國際知名度。在今年六月,他們發行了第三張專輯《Youngblood》,並瞬即成為英國排行第一的專輯。而在美國,他們亦以第一隊澳洲樂隊榮升 Billboard 200 排行榜上。

Hozier

10月18日(星期四)

時間:8 p.m.

地點:Paramount Theatre Seattle

曾以《Take Me to Church》、《Work Song》和《Someone New》等歌曲而大受關注的 Hozier 將在十月來到西雅圖進行演唱。在今年9月6日,Hozier帶著他的新EP – Nina Cried Power回歸,並將在2019年推出了一張完整的專輯。作為標題曲目也是主打單曲,這單曲靈感來自Nina Simone ,Joni Mitchell,Billie Holliday,James Brown和Mavis Staples 等藝術家。

Arctic Monkeys

10月23日(星期二)

時間:8 p.m.

地點:WaMu Theatre

Arctic Monkeys是一支英國搖滾樂隊,成立於2002年。曾發行六張專輯包括:《Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not》(2006)、《Favourite Worst Nightmare》(2007)、《Humbug》(2009)、《Suck It and See 》(2011)、《AM》(2013) 和本年推出的《Tranquility Base Hotel & Casino》(2018)。他們的首張專輯是英國樂隊歷史上最暢銷的首張專輯,2013年,滾石樂隊將其評為第30大首張專輯。

Drake

11月1日(星期四)

時間:7 p.m.

地點:Tacoma Dome

流行繞舌歌手 Drake 在七月份時發行了他第六隻排行第一的歌曲—《In My Feelings》。這首歌更因為 #KiKiChallenge (網民在正在慢駛中的車輛跳出道路上,並進行一系列的舞蹈) 而風靡國際。在是次名為《Aubrey and the Three Amigos Tour》,他將聯同繞舌樂隊 Migos 在全國演出。

Justin Timberlake

11月12至13日(星期一、二)

時間:7:30 p.m.

地點:Tacoma Dome

《The Man of the Woods Tour 》是Justin Timberlake 第六次巡迴演唱會,是為了宣傳他第五張錄音室同名專輯。這次巡演在本年二月超級碗中場表演的第二天宣布。巡演在今年三月中開始並預計在2019 年一月底結束。

Metallica

12月2日(星期六)

時間:7:30 p.m.

地點:Spokane Arena

美國著名重金屬樂隊也來到西雅圖了!曾發行了10張錄音室專輯,4張現場專輯,封面專輯,5部擴展劇集,37部單曲和39部音樂錄影帶,樂隊在23項提名中獲得了9項格萊美獎,和連續首次亮相Billboard 200排名第一。Metallica 成為有史以來商業上最成功的樂隊之一,截至2018年,全球有1.25億張專輯已售罄。