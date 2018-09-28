第二人指控性侵 卡瓦諾堅決否認 27日舉辦聽證會

指控美國最高法院大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh）強暴未遂的加州女教授福特的委任律師23日表示，福特（Christine Blasey Ford）已同意27日上午赴參議院司法委員會作證，但23日晚間又曝出另一起指控卡瓦諾行為不當的事件。

福特的委任律師發表聲明說：「儘管安全和性命受到實際威脅，福特博士堅信，讓參議員們直接聽取她對於性侵未遂事件的陳述，十分重要。」

聲明中說，儘管司法委員會已拒絕傳喚卡瓦諾的同學賈吉（Mark Judge）作證，「她已同意前往司法委員會作證」。福特指稱，性侵事件發生時，賈吉也在現場，他是關鍵證人。

卡瓦諾始終否認指控。美國媒體上週出現的這些指控，已延擱了卡瓦諾出任大法官的參議院行使同意權程序。

第二人指控卡瓦諾性侵 其耶魯女同學爆：他露下體磨蹭我臉

大法官提名人卡瓦諾面臨第二起性侵指控，「紐約客」（New Yorker）雜誌23日晚公開，繼加州女教授福特之後，第二位女性黛博拉‧拉米瑞茲（Deborah Ramirez）也出面指控卡瓦諾不當行為。拉米瑞茲指稱，當年她與卡瓦諾都是耶魯大學學生期間，卡瓦諾曾對她曝露下體，還在一場派對上用他的生殖器官磨蹭她的臉。

「無法質疑指控」 卡瓦諾2耶魯同窗撤回聯名支持信

第二名女性具名指控曾遭性騷之後，卡瓦諾律師出示一封由卡瓦諾昔日耶魯大學同窗共同簽署的聯名支持信，為卡瓦諾的人品背書，不過，兩名參與信函聯署的耶魯校友，已宣布撤回簽名。

另外，先前與65人聯署支持卡瓦諾的雷內‧朵芬（Renate Dolphin）也撤回簽署。

卡瓦諾立即聲明否認 白宮也稱抹黑

卡瓦諾立即發表聲明，否認曾有任何不當行為。白宮發言人庫佩（Kerri Kupec）回應「紐約客」詢問時，也駁斥拉米瑞茲的說法，並指出這是最新一波「有計畫的抹黑行動」。

民主黨籍加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）23日晚間指出，參院應立即中止卡瓦諾任命案，也致函共和黨籍參院司法委員會主席葛萊斯理（Chuck Grassley），在信中要求「立刻暫停任何進一步的程序」。

卡瓦諾在給「紐約客」的書面聲明中指出，這段來自35年前的事情，根本不曾發生，「當年所有認識我的人，都知道從來沒有這樣的事，他們也都已經說過這樣的話。非常明顯的，這就是抹黑。」

27日聽證會將是卡瓦諾能否順利出任大法官的決定因素之一

「紐約客」報導指出，拉米瑞茲的指控雖然無法獲得證實，但記者採訪了多位當年拉米瑞茲的同窗，而這些同學們則紛紛表示，曾在事發之後聽說過這件事。其他幾位當年的學生則說，卡瓦諾不可能出現這樣的行為。

卡瓦諾與福特將於27日出席參議院聽證會作證，結果攸關當事人個人名譽，也牽涉卡瓦諾是否能順利出任大法官一職，並牽動美國11月期中選舉的選情。

新澤西州法官出身的法律評論員納波里塔諾（Andrew Napolitano）24日早晨接受福斯商業網（Fox Business）專訪時說，卡瓦諾提名的命運並非取決於他能否駁斥傳聞，而是在於第一位出面指控他的女教授福特，27日在參院司法委員會聽證會作證時，在大眾眼前所呈現出來的可信度，是否勝過於卡瓦諾。

納波里塔諾說：「這是一場予人留下何種印象的較勁，如果雙方呈現勢均力敵，卡瓦諾會不會因為形象已經壞到無法挽救，結果因此功虧一簣？」

國家廣播公司報導，對於部份共和黨籍參議員來說，現在要為性醜聞纏身的卡瓦諾投下一票，不管從政治層面或道德層面來看，對他們來說將是非常痛苦的決定，寧可選擇默不作聲拒絕投票來封殺任命案。

然而，有卡瓦諾支持者警告說，如果卡瓦諾任命案失敗，共和黨在今年期中選舉恐將面臨「垮台」。

美大法官人選堅持不退 特朗普與共和黨全力護航

在遭到第二名女性指控數十年前曾有不當性行為之後，美國總統特朗普提名的最高法院大法官人選卡瓦諾24日表示，他不會因此打退堂鼓。在此同時，特朗普和國會共和黨人則全力推動卡瓦諾的任命案。

對此，卡瓦諾致函給負責監督這項提名的參院司法委員會說，他不會因為被脅迫而退出，「這個企圖摧毀我良好名聲的協同行動，不會將我逼退。」

聯邦參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表明說，不論聽證會上發生了什麼事，參院全院都將表決卡瓦諾的提名案。「參院民主黨人和他們的盟友正試圖以沒有事實根據、且未經證實的數十年前指控，來摧毀一名男性的個人和職業生涯。」

特朗普24日為卡瓦諾辯護，說卡瓦諾遭受未經證實的性行為不當指控，並稱讚卡瓦諾是個過去毫無汙點的好人。「卡瓦諾法官是一位傑出人士。我始終支持他。」

特朗普推文指責：福特36年前為何不報案

特朗普21日推文稱，「如果福特教授受到的攻擊如她所形容的糟糕，她或是愛她的父母會馬上向地方執法當局報案提控，我請她把這些列有確切日期、時間、地點的檔案拿出來。」他隨後再推，「為何36年前不打電話給FBI？」

性侵疑雲爆發前，原本對卡瓦諾出任大法官投贊成票的共和黨參議員蘇珊柯林斯（Susan Collins，緬因州），在看到特朗普此則推文後態度轉為強硬，以錄音方式發表立場，「總統的推文十分不當並且錯誤」 。

柯林斯和阿拉斯加女參議員穆考斯基被視為是此任命案的可能「游離票」。柯林斯也說，她必須在兩人作證後，才會做出支不支持卡瓦諾的決定。

特朗普21日這則推文，回應比往常熱烈，八個小時內累積超過6萬多則留言，以負面居多，而且不斷增加，不少留言還打上#WhyIDidntReport（為什麼我沒舉報）。

卡瓦諾偕妻受訪：我是「高中處男」 未性攻擊任何人

在第二名女子23日出面指控大法官提名人卡瓦諾在35年前的性不當行為後，面對攸關本身前途和清譽，卡瓦諾24日全力反擊。在與妻子一同接受福斯新聞（Fox News）訪問時，強烈否認這些指控，並一再宣稱「我從未性攻擊任何人」。

卡瓦諾妻子艾希莉（Ashley）說，這些指控「難以相信」。她說：「我知道布瑞特（卡瓦諾），我認識他17年。他很正派、善良。我知道他的心。那些指控不符合他的為人。」

艾希莉曾任前總統小布希（George W. Bush）的私人秘書，她說她支持丈夫的說法。

她說：「這真令人難以置信…這與布瑞特（卡瓦諾）的處事態度不一。」

她說，「非常難」開口與女兒們談論這些事情。