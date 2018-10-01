中美貿易戰對貨幣政策影響幾何

一段時間以來，作為世界前兩大經濟體，中美貿易戰已經成為國際社會關注的焦點。截至發稿時，中美雙方已經各自公佈500億美元的加徵關稅清單，而作為主動挑起貿易戰的美方還威脅進一步加大加徵關稅的範圍。同時，阿根廷、委內瑞拉、土耳其等國家近期相繼發生貨幣危機，中國人民幣匯率也出現了持續波動，這讓不少人對中國貨幣政策產生了擔心，多位專家在接受《今日中國》採訪時表示，中美貿易戰對貨幣政策影響有限，關鍵在於中國自身經濟能否平穩健康地發展。

經濟運行環境穩中有變

中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任、首席研究員賈晉京表示：「貨幣政策穩定與否，一般取決於國家經濟的基本面，當前中國經濟處於中高速增長，經濟運行態勢平穩，供給側結構性改革穩步推行，這些經濟基本面都決定了貨幣政策不會有大的波動。」

近期召開的中共中央政治局會議肯定了2018年上半年經濟保持了總體平穩、穩中向好態勢。對此，中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖表示，從國家統計局發佈的2018年上半年主要經濟資料來看，上半年GDP同比增長6.8%，已經連續12個季度保持在6.7%至6.9%的區間，說明中國經濟增長的韌性更強了；高技術產業、裝備製造業、戰略性新興產業增加值分別同比增長11.6%、9.2%、8.7%，分別高於整個規模以上工業4.9、2.5和2.0個百分點，表明新動能保持快速增長，新舊動能加速轉換，對於中國經濟穩中向好起到了很好的正面作用；還有最終消費支出對GDP增長的貢獻率為78.5%，民間投資同比增長8.4%，全國居民人均可支配收入實際增長6.6%等主要經濟資料都表明上半年國民經濟延續總體平穩、穩中向好的發展態勢。

儘管中國經濟穩中向好的發展態勢不變，但是不可忽視的是當前經濟運行環境發生了錯綜複雜的變化。

在卞永祖看來，主要的外部變數在於中美貿易戰所造成的影響。作為全球第一大和第二大經濟體，美國和中國的貿易戰，不僅影響兩國經貿發展，而且也不利於全球經濟的復蘇。特別是作為主動挑起貿易戰的美國一方，與歐盟、日本、俄羅斯、土耳其等國家也都存在著貿易摩擦，將給全球貿易帶來極大負面影響，成為世界經濟的新隱憂。

持同樣觀點的中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英認為，美國政府自特朗普上台執政以來，通過對美國企業大規模減稅等一系列財政政策，實現美國製造業回流，以刺激經濟發展。同時，美國加息提速，今年以來，美聯儲已經進行了兩次加息，而在9月和12月再次加息是大概率事件；而對外，美國不顧國際社會的反對，單方面挑起貿易戰，多邊貿易規則受到嚴重破壞。這些都對其他國家的經濟造成了負面溢出效應，比如資金外流、股市走低、匯率貶值等。

從已經公佈的資料看，中美貿易戰的影響已經顯現。海關總署公佈資料顯示，上半年，中國對美出口增長5.4%，增速較去年同期下降13.9個百分點。其中，6月對美出口增長3.8%，增速下降23.8個百分點，同時中國上半年11.5%的進口增長速度，已經高於4.9%的出口增長速度。

此外，卞永祖認為，從今年上半年至今，人民幣的相對快速貶值以及中國對金融行業監管的逐步加強，這些因素都將使下半年的經濟發展面臨相對環境更加複雜化的挑戰。

保持經濟平穩健康發展

在當前外部環境面臨較大不確定性，內部正處於深入推進供給側結構性改革的背景下，中央對財政政策和貨幣政策的定調顯得尤為重要。此次中共中央政治局會議在堅持實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策的基礎上，要求提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。

「這表明面對經濟運行穩中有變的新形勢，中央對政策有新考量，財政政策和貨幣政策將協同發力，而目的就是要保持經濟平穩健康發展。」劉英說。

積極的財政政策更加積極有效，劉英建議，需要進一步加大減稅降費的力度，同時加快財政支出進度，加快地方政府專項債券發行節奏，著力保障基建等重點專案資金，確保在建項目順利推進。下一步要發揮財政政策在擴內需、調結構上的更大作用，加大基礎設施領域補短板的力度，加大對就業、教育、社保等民生領域支持力度。

對於貨幣政策，卞永祖認為，中國在貨幣政策上一直強調不會搞大水漫灌似的強刺激，「穩健」就是根據實體經濟發展的需要採取適度中性的貨幣政策，同時對於僵屍企業、去產能以及其他有去杠杆要求企業就要實行緊縮，這樣才能促進中國經濟的轉型升級。

近幾年，在金融風險的處理上，國家出臺了諸多法律法規治理金融亂象，但是客觀上也對企業的融資造成了一定的影響。「這就要求要提高貨幣政策的靈活性和前瞻性，對正規的融資管道加大支持力度，讓整體的融資環境不會發生太大的變化，加強金融支援實體經濟發展的有效性。因此，在當前新的經濟形勢下，會議強調要突出政策的前瞻性、靈活性、有效性，實際上是釋放了讓金融更好地服務實體經濟發展的信號。」卞永祖說。

卞永祖認為，穩健的貨幣政策既要管好貨幣供給總閘門，堅定做好去杠杆工作，也要把握好節奏和力度，保持流動性合理充裕。「目前市場貨幣流動性合理充裕，下一步需要引導資金更加精准支援實體經濟發展。」

央行發佈的2018第二季度中國貨幣政策執行報告認為，總體看，穩健中性的貨幣政策取得了較好成效，銀行體系流動性合理充裕，市場利率中樞有所下行，貨幣信貸和社會融資規模適度增長，宏觀杠杆率保持穩定。2018年以來，廣義貨幣供應量M2增速保持在8%以上，6月末M2餘額同比增長8.0%；人民幣貸款餘額同比增長12.7%，比年初增加9.0萬億元，同比多增1.1萬億元；社會融資規模存量同比增長9.8%。6月份非金融企業及其他部門貸款加權平均利率為5.97%。

卞永祖指出，「感受到貨幣緊張的企業大都是傳統型企業，或是供給側結構性改革中需要加快轉型升級的企業，又或者是在金融業去杠杆中，某些非實體經濟的金融企業以及國家目前並不鼓勵的行業如房地產業等堅決控制的行業，但實際上整個社會的資金相對還是比較充裕的。」卞永祖同時強調，「釋放貨幣流動性需要循序漸進地進行金融制度改革，不能突然地造成企業融資環境大幅度的變化，這很可能會對實體經濟甚至整個國民經濟都會造成很大影響。要讓企業有適應的時間，這樣才能既降低金融風險，又能促進實體經濟增長。」

8月3日，國務院金融穩定發展委員會召開第二次會議，分析當前經濟金融形勢，重點研究進一步疏通貨幣政策傳導機制、增強服務實體經濟能力的問題。此次會議將打通貨幣政策傳導機制擺到了更為突出的位置。卞永祖表示，「這意味著在市場流動性已經合理充裕的背景下，下一階段的工作重心將轉移到引導市場流動性有效灌溉實體經濟，並且有效滿足最終需求。」

在央行二季度貨幣政策報告中，多次提到引導金融機構加大對小微企業等實體經濟的支援力度，加大小微企業政策措施落實落地力度。之後8月11日，銀保監會發佈《加強監管引領打通貨幣政策傳導機制提高金融服務實體經濟水準》文章，則明確提出，對於小微企業，要落實無還本續貸、盡職免責等監管政策，提高小微企業貸款不良容忍度，有效發揮監管考核「指揮棒」的激勵作用。

劉英指出，「解決中小企業依然面臨融資難融資貴的問題，需要加大制度創新的力度，讓正規的融資管道更加暢通。同時，構建多層次資本市場，通過加大金融業開放力度，引進外資參與競爭，讓金融機構真正發力，為實體經濟的發展服務。」劉英說，「因此，中央政治局會議強調政策協調的重要性，要求『協調好各項政策出台時機』，特別是財政金融政策要協同發力，更好服務實體經濟、更好服務宏觀大局。」

中美貿易戰影響有限

中美貿易戰將會是一場「持久戰」。對於此前中美雙方各自公佈的500億美元徵稅清單，卞永祖表示：「500億美元的額度在中美貿易總額中所占比例並不高，屬於可控的範圍，但是需要重視中美貿易戰可能給中國經濟所帶來的影響，要警惕是否會演變成全球性的貿易摩擦。」

卞永祖認為，中美貿易戰對中國貨幣政策的影響有限，但對進出口企業影響較大。卞永祖認為，應從貨幣政策上更有效地去幫助這些企業渡過難關，比如在外匯方面給予更多的支持；對以依賴進口的企業，要給予適當扶持。同時加工性的企業也可能會面臨到一定的困難，尤其是一些中小型企業，這些企業是國家就業的主力軍，他們所面臨的困難有可能是暫時的，這就需要貨幣政策預調微調，綜合施策。

對於近期的人民幣匯率波動，他認為，主要還是由於市場的心理因素引起的。世界上沒有哪個國家經歷過世界第一大經濟體和第二大經濟體如此大規模的貿易戰，隨著中美貿易戰的進展，會慢慢恢復理性的。從長期來看，人民幣匯率是與中國經濟相關的，中國經濟發展潛力巨大，因此人民幣下跌並沒有特別大的空間。

目前中國的經濟體量已經非常大，中國內部行業門類非常全，中國內部的消費已經占GDP的主導地位，並且占比越來越高，隨著中國經濟轉型升級加快，中國的內需市場也會越來越大。雖然進出口對中國經濟的拉動作用還是很大，但是比重在降低。而從另一個角度來看，「中美貿易戰實際上給中國提供了加快自身經濟的轉型升級，完善體制機制的機會，中國經濟在歷史上存在這樣的先例，當外部壓力加大，可能給中國的改革帶來更大的動力，並且往往會取得好的成果。」 卞永祖說。

對即將到來的9月和12月，美聯儲可能再次加息這一大概率事件，中國將如何應對成為國際社會所關注的熱點。

劉英認為，中國央行要繼續保持貨幣政策的獨立性，不隨美國加息操作，而是堅持促進實現中國經濟增長、穩定物價、促進充分就業、平衡國際收支的四重目標；要在保持穩健貨幣政策的前提下，根據中國經濟發展的實際情況，採取鬆緊有度的舉措，相機抉擇，預調微調；要在股市、匯市、債市、房市方面綜合施策，加強流動性風險防控，加強信用風險的防範，防控美國政策對中國造成的負面溢出的風險。

賈晉京指出，「美元經過多次加息之後，市場雖然對於美元加息預期已經有了很大程度上的消化，但對於新興市場和發展中國家來說仍將面臨資本流動的壓力，中國由於經濟體量大，相比其他國家所受壓力較小。同時，中國宏觀經濟運行形勢穩中向好，且進一步擴大開放的一系列政策相繼出臺，使得很多國家更希望採用人民幣進行貿易結算。」

據不完全統計，目前已有60多個國家將人民幣計入外匯儲備，28個國家宣佈使用人民幣進行貿易結算。「從這方面看，美聯儲加息對於人民幣國際地位的提升是一種機遇。」賈晉京說。