溫哥華萬聖節大遊行 動漫遊戲和多元神話創造藝術

(溫哥華消息)第五屆溫哥華萬聖節大遊行和博覽會將提前至10月5-7日的長周末舉行。

10月7日星期日早上11時，萬聖節大遊行將在溫哥華市中心的 Granville 街（Drake 街至 Smithe 街路段）和 Howe 街（Smithe 街至 Drake 街路段） 街開始。大眾除了可以遇到星球大戰501軍團、BC省捉鬼敢死隊、各種動漫裏的超級英雄外，還能體驗到來自多元文化的神話，有近1000人來自不同文化的團體比如愛爾蘭的Eire Born、巴西Swag、中華道教關帝協會、日本晚香坡櫻花會、韓國傳統文化協會等將在遊行上通過音樂和舞蹈的形式上召喚出各自文化的精靈和神話人物。

同時10月5-7日的周末三天的萬聖節博覽會將會把溫哥華市中心變成仙境，戶外演出在 Vancouver Art Gallery North Plaza，室內展覽在 UBC Robson Square 舉行。演出的藝術家團體包括動漫舞蹈團 Geekenders，神話團體 Mythmaker，重金屬化妝樂隊 Alive N’ KISSin’ 和 2Shadows，遊戲樂隊 Opus Arise，以及超人氣動漫舞蹈團體 Zeús LoveLive、Sigma Anime Dance and Cosplay 和 Flying Dance Studio。遊客還將遇到多名漫畫家和動漫的配音演員。超過30個藝術團體將為大眾帶來精彩演出。

溫哥華國際萬聖節協會從動漫遊戲和多元神話中吸收靈感，創造藝術，並且禁止血腥裝扮，將萬聖節還原成家庭歡慶的健康節日。更多節目表和詳細地址可上網到VanHalloween.com。