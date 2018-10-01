龍小菌蒙面靚聲演唱會 為「苗圃行動」中國山區助學建校籌款

(溫哥華消息)香港唱作歌手龍小菌將於10月6日來到溫哥華演出，為「苗圃行動」中國山區助學建校籌款。

龍小菌原是一間中學的中文科教師。出道初期，由於害怕唱歌形象影響其任教學校，不便表露身份 ，只能以龍小菌身分幪面演出，亦由於其神秘的身分，反而引來傳媒採訪及報導，據報其母親及姐姐亦不知其身分。她於2012年8月15日簽約由吳君如胞弟吳君祥與女友江美儀新成立的黃金時代娛樂公司。

她首次公開演唱的第一首原創歌曲為《誰可聽我唱歌》，當中《誰可聽我唱歌》是屬於她自己的原創歌曲，歌詞描述其幪面的形象，以襯托出她對唱歌的熱誠。為了令觀眾可以用心去聽及感受音樂，而不會只着重她的外表，因而要做「幪臉歌手」，同時為保教席而幪面在街頭和網絡上演唱，網絡點擊率超過百萬。

龍小菌2012年正式加入娛樂圈後亦有參與當年的年度樂壇頒獎禮，在12月27日舉辦的首個頒獎禮《新城勁爆頒獎禮2012》中，成為新城勁爆新登場女歌手，她與葉文輝（啤梨）合唱的歌曲《暗算》一曲，獲得新城勁爆合唱歌曲的獎項。

龍小菌蒙面靚聲演唱會

日期：10月6 日(星期六) 7:45pm

地點：Norman Rothstein Theatre

950 W. 41st Street, Vancouver, Bc

購票查詢：778-388-2028

購票地點： 5551 N. 3 Rd, Richmond, BC