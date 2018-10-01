UPS司機避免左轉政策 省油省時結果很驚人

知名快遞公司優比速UPS，是世界最大的快遞承運商和包裹運送公司。總部位於美國喬治亞州亞特蘭大，每天在全世界200多個國家遞送的包裹超過1480萬個。優比速UPS的駕駛必須遵守一項看起來有點奇怪的規定，那就是優比速UPS的貨車很少走捷徑，而且除非必要會盡量避免左轉？這個看似奇怪的規定，竟為UPS省下數百萬美元的油錢。

該左轉卻不左轉？這也代表駕駛要至少要「右轉三次才能等於一次直接左轉」並到達相同目的地，但這樣真的比較好嗎？這樣的方式乍看之下是增加了行車距離以及時間，但是統計後的結果卻讓人大感意外：經過大量的數據及分析後，他們發現左轉時必須等候對向來車，會造成較多的油耗。但如果把左轉換成右轉，會是個比較有經濟效益的方法。

為何要這麼做呢?這要從「車輛路線問題（VRP）」理論說起，VRP理論是透過組織內部的分配，來達到路程最短、成本最小、耗費時間最少等目的。VRP理論當中的一套方程式被UPS套用在計算貨車最佳送貨路徑，經計算後認為，貨車在十字路口等待左轉，不僅會浪費時間還會更耗油，因此UPS規定司機避免不必要左轉，甚至在某些路段完全禁止，來達到省時、省油目的。

這套UPS是實施方式是：除非在必要的情況之下，絕對不會「穿越對向車道轉彎」，由於美國屬於右行國家，「穿越對向車道轉彎」是指左轉，所以就「避免左轉」，也就是說在右行國家不左轉，左行國家不右轉。

綜合外媒報導指稱：這套UPS「避免左轉」政策從2004年開始實施，每年可減少一千萬加侖的用油、2萬噸二氧化碳排放及多運送35萬件包裹，雖然行車過程仍不能完全避免左轉，但UPS表示左轉只佔整體路線中不到10％。

為了能更有效率的達到目的地，事先規劃行車路程就顯得相當重要，若是大家都事先規劃好路線並且執行這個規定，就可以達到省油又環保，不僅可有利的減少更多的碳排放，道路也許也能因此順暢許多。

什麼是車輛路徑問題

車輛路線問題自1959年提出以來，一直是網路優化問題中最基本的問題之一，由於其應用的廣泛性和經濟上的重大價值，一直受到國內外學者的廣泛關注。

車輛路線問題（VRP）最早是由Dantzig和Ramser於1959年首次提出，它是指一定數量的客戶，各自有不同數量的貨物需求，配送中心向客戶提供貨物，由一個車隊負責分送貨物，組織適當的行車路線，目標是使得客戶的需求得到滿足，並能在一定的約束下，達到諸如路程最短、成本最小、耗費時間最少等目的。