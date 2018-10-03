《悲傷逆流成河》欺凌摧殘下的青春印記

尚好的青春，本是一段美好的年華。在校園欺凌的摧殘下，卻留下了悲傷的印記。被同學欺負，餐盤成為倒剩飯的垃圾桶；被同學侮辱，身染髒病謠言四起；這些畫面聽起來只會在電影中發生？聯合國教科文組織的數據顯示，32.5%的學生遭到校園欺凌，而其中30%的人選擇沉默。全球每年有2.46億的學生受到欺凌的煎熬。

改編自郭敬明同名小說，電影《悲傷逆流成河》在9月27日於澳新兩國院線上映，由趙英博，任敏，辛雲來，章若楠，朱丹妮主演。發生在上海的一段青春疼痛愛情故事，因偷食禁果引發難以遏制的流言蜚語，而一場世紀的校園欺凌最終導致悲劇的發生。

平凡的易遙（任敏飾）因為暗戀人氣校草齊銘（趙英博飾），惹惱了女校霸唐小米（朱丹妮飾）。被唐小米帶著人欺辱霸凌，顧森西（辛雲來飾）幫助易遙對抗欺凌，並且鼓勵易遙勇敢做自己，經過兩人的努力，易遙終於從自卑的醜小鴨變成了閃閃發光的自信女孩。

易遙和齊銘青梅竹馬，顧森湘和齊銘兩情相悅，只有唐小米在從中作梗。易遙母親為了生活淪為暗娼，事情被揭發後令她在學校無處遁形，加上有人煽風點火，使得所有人都排擠她。

易遙不斷遭受周圍人的霸凌和惡毒的人身攻擊，她的好朋友顧森湘也因為陰差陽錯而自殺。顧森湘的意外將易遙再度推入黑暗。當受害者變成施暴者，當看客變成助推，在這一場名為「玩笑」的鬧劇中，沒有旁觀者，只有施暴者…… 當所有矛頭都指向易遙時，她百口莫辯，最終選擇了死亡。用死亡來回擊所有人，讓他們帶著愧疚活一輩子。

當流言蜚語成為一股勢不可擋的狂風，那些眾口鑠金的旁觀者從來不會反省自己對錯與否。這部電影描寫了欺凌最寫實的一面，照出人性最醜惡的一面。

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