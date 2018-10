【熱播電影推介】

雪怪大冒險 Smallfoot

類型:喜劇 / 動畫 / 奇幻

導演:凱瑞·柯克派翠克 / 傑森·雷西格

上映時間:2018 年 9 月 28 日

雪怪身材高大,憨態可掬,全身覆蓋以白色為主的長毛,小巧的雙角更添一分俏皮,自帶毛絨玩具風格的「濾鏡」。雪怪們不僅造型呆萌,更和人類一樣有智慧、有情感,個性鮮明,可愛可親。雪怪對人類來說是難以證實的神秘傳說,而在雪怪的世界裡,人類才是未知可怕的傳說生物。米格與人類不期而遇。隨後他向整個雪人部落宣佈了自己的所見,但雪人們卻並不相信他所描述的事實。不過,米格並不孤單,在部落裡有一大群雪人在收集人類的證據。為了證明自己,米格從喜馬拉雅山一躍而下,進入到了人類的世界中。

【新劇推薦】

黑暗詩選

Into the Dark

類型:驚悚 / 恐怖

頻道:Lulu

上映時間:2018年10月5日

Blumhouse製片公司(專注低成本恐怖片)同Hulu聯手打造的恐怖新劇《走進黑暗》爆出先行預告。該劇的特別之處是每月上線一集,而每集的故事都會以一個關鍵的節日為背景。第一集名為「The Body」講述一位元老於世故的雇傭殺手需要轉移一具屍體,但正值萬聖節讓一切變得困難重重,而路人則迷戀於他的「殺手服裝」。名為「Flesh and Blood」的第二集則會圍繞在感恩節。自從母親懸而未決的謀殺案之後,青少年Kimberly就再也沒出過家門。在感恩節前夕即母親被謀殺的紀念日,她開始懷疑自己的處境危險。到底是因為她在家待太久失去理智還是溺愛自己的父親其實是危險的根源?

【新專輯推薦】

許茹芸《綻放的綻放的綻放》

風格:流行

廠牌:索尼音樂

發放日期:2018年9月

蟄伏一時的她,從未停歇追尋音樂夢想的腳步。每一次用盡全力的綻放,都是為了回到最初衷與根源的自己。將近四年未推出新專輯的許茹芸,帶著令人驚豔的全新音樂作品,和想念她的歌迷們見面。專輯名稱《綻放的綻放的綻放》靈感來自美國詩人卡明斯(E. E. Cummings),一首名為 《我帶著你的心(置於我心)》(”I carry your heart with me (I carry it in)”)的詩。卡明斯以詩意的眼睛,探索愛與生命的神秘性。詩裡深廣優美的意象,打動了許茹芸的心。而人生中每一次用盡全力的綻放,其實很純粹,都是為了要回歸到最初衷和根源的自己。