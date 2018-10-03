陰雨天照樣玩得風生水起，組隊去密室逃脫！

By Christina & Zita

分享活動體驗之前，需要強調一下除了密室逃脫，FLEE的桌遊也很值得體驗。因為體驗時間設置在週四下午的關係，這次我們沒能召集齊參與桌遊的粉絲，不過也都是相當值得體驗的。如果對密閉空間有些不適、或是視力不適合在較暗環境裡行動的朋友，可以考慮體驗「露天」的項目！還有on-site移動密室逃脫遊戲。規模比之接下來分享的要小一些，為2-7人為一組，時間是15-30分鐘。

感興趣的朋友可以訪問：www.fleeescape.com/team-onsite



Seattle 專場體驗心得

根據之前的召集帖，小編上周和9名SeattleGPS的粉絲免費參加了FLEE The Ultimate Real Life Escape Game 在Seattle地區的密室逃脫遊戲，這次我們需要破解的密室是軍隊情報主題的 Bourne’s Mission。

在遊戲開始之前，FLEE的工作人員先簡要說明了一些注意事項，並且給了我們一個對講機，告訴我們在沒有頭緒的情況下可以向他請求援助。這位小哥哥還特別強調了密室裡面有一扇不會上鎖的安全門，以便發生什麼緊急情況也不至於把大家鎖在密室裡，也方便有時候需要出去打電話或者去衛生間。

之後我們一行十人來到密室。房間給人的第一感覺比較小、有點擁擠，但其實粗略觀察了一下這個房間，除了安全門和逃脫門，還有兩扇上了鎖的門。很明顯，這兩扇門後面還有其他空間。

在逃脫門旁邊有4個鑰匙孔，需要同時插入4把鑰匙才能把門打開，成功逃脫，所以我們的主要任務就是集齊鑰匙。

房間兩扇門上的鎖有數位鎖、字母鎖和方向鎖，分別需要根據牆上和中控臺上的提示解鎖。由於時間緊迫，而大多數密碼鎖都是4位元甚至5位數，所以勸大家不要把時間浪費在瞎蒙解鎖。

破解完其中一扇門上的鎖後，進入小房間發現有一個書櫃，上面有兩把數字鎖。在這裡小編要插入一段小插曲：原本我們並不知道房間裡的秘密，由於一個小夥伴隨意挪動了某個道具，才發現裡面別有洞天——一個小密室。但沒過多久，工作人員小哥哥就來了，但他說這並不是正確的打開方式。所以在這裡要提醒大家，密室裡線索眾多，靠僥倖得到的線索可能不是認真的線索！

而另一扇門上的三把鎖需要全部破解完，實在有些困難，我們求助了工作人員小哥哥。門後是一個大房間，有書桌、投影儀等，還有一個上了鎖的通風口。沒錯！又是各種密碼鎖！打開通風口後，需要鑽進去才能到另一個小密室，身軀較龐大的小夥伴就不要勉強自己了吧~小密室裡面是全黑的，但是有綠光紅外線，一定要小心，不要碰到，當然防止誤觸還有個簡單粗暴的辦法，相信你們一定想得到！

最裡面有一個秘密任務，我們就不劇透了，但是要提醒大家，一旦這個任務失敗，你們就要給炸了！相當於遊戲結束了！要注意！



Redmond 專場體驗心得

帶著「豬隊友」怎麼辦？

聽到Redmond也有Flee密室逃脫遊戲玩的時候，實在是太開心了！因為住在東區的我們不用再路途遙遠地去西雅圖！雖然只省了20分鐘的車程，但感覺上他們有照顧到其他地方的小夥伴，所以，心裡率先給他們打個滿分！

其實他們位置不是在Redmond ，而是Bellevue的東邊近Overlake和Crossroads。去到的時候，看他們除了密室逃脫系列，還有一些桌遊，那是很多其他密室逃脫沒有的。心想下一次必定要坐下來，動動腦筋，始終年紀大了就不想再走來走去。

這次玩「博物館」主題的確是挺有新意的—先提示一下：我們不單止要逃出去，還要「偷」一些東西。

我們一行只有三人，臨時有其他粉絲轉去了西雅圖專場，有我的媽媽跟姨媽，是真正的「豬隊友」。最初以為她們會幫倒忙，到最後發覺千萬不能小看她們理解和拆題的能力。沒想到原來媽媽級也喜歡這些遊戲！但是有一點要注意的是，因為密室裡的光線不足，有些線索真的要花足「眼力」才可以。

如果你像我們一樣，沒有很多夥伴一起去的時候，組員的分工真的很重要！千萬千萬要「翻找」所有看到的東西！因為其實很多提示就在眼前，但只剩「一盞明燈」。

另外覺得這個主題真的很好玩是因為：我！們！能！避！激！光！對的，這是又一個提示，最後希望大家能在限時裡完成這個考驗，順地逃出！

溫馨小提示

一定要注意團隊合作！不要錯過任何小細節！有些看似是裝飾品的道具其實就是解密的關鍵！ 沒有恐怖元素，妹子們可以大膽放心入 不要太擔心難度，必要時可以用對講機要求場外協助

FLEE 密室逃脫遊戲限時60分鐘，推薦4~12名小夥伴一起解密。Seattle 地區有兩個主題的密室， Redmond 地區的 FLEE The Ultimate Real Life Escape Game 還有五個不同的主題，小夥伴們不妨也去挑戰一下！

FLEE ESCAPE GAME – Seattle

4556 University Way NE #221, Seattle, WA 98105

(206) 376-4188

FLEE ESCAPE GAME – Redmond

2222 152nd Ave NE #108, Redmond, WA 98052

(425) 287-1426