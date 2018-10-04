西雅圖2018年有望創建516個新的無家可歸者避難所

（編譯：鍾詠鈺）在市長詹妮·德肯（Jenny Durkan）宣佈將西雅圖市無家可歸者的住房和庇護所增加25％後，西雅圖市人力服務部（City of Seattle’s Human Services Department – HSD）一直與社區和機構合作，將這些資源用於網上，並為無家可歸者提供服務。

西雅圖的避難所在夜間近乎爆滿，而新的避難所滿足了更多西雅圖無家可歸者的迫切需求，也創造了更多安全空間。

根據市長德肯的計劃，西雅圖市需要建造500多個新的避難所。今年西雅圖市已經開設了229個安全的避難場所，為大約258名無家可歸者提供服務。現在有以下庇護所資源：

惠蒂爾高地婦女村（Whittier Heights Women’s Village）：有16間新的小房子，為22名無家可歸的婦女提供服務（5月開放）。

市政廳避難所（City Hall Shelter）：西雅圖市政廳新增了80個基本型避難所床位（7月開放）。

YWCA深夜汽車旅館（YWCA Late Night Motel Vouchers）：為無家可歸的家庭提供40個床位的汽車旅館客房，每晚可容納40-60成年人和兒童（7月開放）。

救世軍威廉布斯中心（Salvation Army William Booth Center）：另外新增8個增強型避難所床位（7月擴建）。

PSKS（Peace for the Streets by Kids from the Streets）：在現有的年輕成人住所內新增了5個床位（8月擴建）。

真希望村（True Hope Village）：在西雅圖中區新建了35間新的小房子，為58名無家可歸者提供服務（9月開放）。

YWCA安吉莉娜女性中心（YWCA’s Angeline’s Center for Women ）：在YWCA現有的女性中心內設有35個新的床位（8月開放）。

DESC導航中心（DESC’s Navigation Center）西雅圖市首個全天候提供服務的增強型住房內增加了10個床位（9月擴建）。

今年10月，西雅圖市人力服務部將在該市第一個主租賃的避難所開放約75個增強型避難所床位，以及在聯合湖（Lake Union）開設有22間小房子的村莊：

哈頓廳（Haddon Hall）：由天主教社區服務（Catholic Community Services）和普利茅斯住房（Plymouth Housing）共同運營的75個全天候提供服務的增強型避難所床位。

聯合湖村（Lake Union Village）：村莊有22間小房子，為無家可歸的成年人提供服務，計劃於10月中旬開放。

西雅圖市人力服務部將有望在2018年創建516個新的避難所。除了為40名低收入的艾滋病毒/艾滋病感染者及其家人提供住房，以及提供住房穩定服務的新試點項目之外，計劃於今年晚些時候上線的資源包括：