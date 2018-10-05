人生百態思如茶 — 田野浪人

古詩有雲：「半壁山房待明月，一盞清茗酬知音」，可見君子之交淡如水，身居深山陋室，亦能心境自如，待明月升起，沏上一壺淡茶，款待知音，靜靜地品味茶帶來的恬淡與清香。花香蝶自來，茶香人自品，執杯共談日月，卻不問花開幾許，只問淺笑安然，千言萬語在茶中。

人與茶之間，有著禪意的相連，林清玄大師說過：「茶」字拆開就是人在草木間， 「茶」字的拆合，其奧妙不盡，一是字面的巧合，二是茶道人文的深刻慧悟。人生如茶，悠閒自在，一切自然，淡名淡利，一切脫俗，與世無爭。

一棵棵茶樹，在寂靜的山林裡獨守一份寂寞，任歲月婆娑卻安然自在，飽經晨風暮雨的洗禮卻能吸取天地之精華，恬淡素雅。幾度冷暖，幾許紛繁，人生亦是如此，需如茶樹般耐得住寂寞，於喧囂中學會獨處。耐得住寂寞是一種至上的境界，也是一種修養。寂寞的時候才學會思考，學會自省，才能以平和的心態去凝視亙古靜穆的高山，去感受廣袤大海的奧秘，去領悟人生點滴，將太多的情非得已化做清風細雨。

少許普普通通的茶葉，放置杯中，用開水沖泡，茶葉則在杯中翻騰起舞，當水歸於平靜時，茶葉才慢慢地展開，像剛睡醒的寶寶舒展自己的筋骨，千姿百態，時而上浮，時而下沉，時而懸空獨立，一番起起落落後，才簇立杯底，漸漸地，茶色愈來愈濃，茶香愈來愈芬芳。人生沉浮亦如這一盞茶水，在火熱的現實社會中，同一個人生舞臺，不同的人卻演繹不同的人生，滄海沉浮，起起落落，人之常情。

浮生若夢，持杯，品一杯清茶，一切入幽美邈遠的意境，放下，享受茶帶來的淡雅之美。拿起，放下，兩個簡單的動作韻含一定的禪意，人生若能如此，可謂超世脫俗，淡名，淡利，在淡雅茶香中書一筆清遠，盈一懷暖陽，一指蒼茫處，淡淡流年香。

茶能醉人何須酒，書能香我何須花， 在閒暇時光裡，撮一口香茗，品一首新詩，一闕措辭，濃了相思，淡了容顏。喝茶，讓心靈得到舒展，將所有的喧囂泛沉，把心安放在靜處，心靜才能聽到花開的聲音。