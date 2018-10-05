陳廷椲的《八仙茶館》與《仙葉林》

（晶晶專訪）茶道文化在中國源遠流長，大家通過沏茶、賞茶、聞茶、喝茶、增進彼此之間的友誼，品茶能靜心、靜神，有助於陶冶性情、去除雜念，對身體健康也有一定的幫助。

茶館由來

越南華僑陳廷椲（Ben Chen), 89年從中國來美國，他曾與兄弟創立「八強油漆公司」，在行內享負盛名。

Ben從來沒有想過開茶館。他喜愛飽嘗人間美食，本想開一間餐館，既可以營生，又可以結交朋友。此時，他發現自己患有糖尿病和膽固醇，醫生要求他吃藥治療，他不願意吃藥。後來，聽朋友介紹，喝茶可以解決膽固醇和糖尿病等多種問題，可他對喝茶沒有太大的興趣，為了身體健康，不用吃藥，每天他提早1小時起床，開始學習泡茶，逐漸他便喜歡上了品茶，每天堅持喝綠茶或者烏龍茶。一年後，他再去檢查身體，竟發現糖尿病和膽固醇完全消失。現在的他一如既往品茗，品嚐珍饈美饌，悠閑自得。機緣巧合，在茶葉生意朋友的介紹下。06年，他和太太一齊在西雅圖市中心開了第一家茶店《仙葉林》。08年，《仙葉林》也在西雅圖市中心開張。2018年，第三家的《八仙茶館》在中國城的Jaskson街開張。

八仙茶館

西雅圖中國城有一家別具特色的茶館，名叫《八仙茶館》，老闆陳廷椲（Ben Chen)和夫人黃家蒞(Winny Chen）都是品茗之人。當我踏入茶館，便有一種逍遙自在的感覺，映入我眼簾的《清明上河圖》在右上方的牆壁上，竹樹影襯茶館，不時傳來歡樂烏兒的聲音。貨架上陳列著各類型的茶葉與茶餅，供客人選購。大廳的左手邊，老闆端坐在茶吧中，茶客圍坐在茶吧的另一旁，老闆用他純熟的技巧，為茶客泡製不同種類的茗；大廳右手邊，放着幾張古式古香的四方桌子，三五知己圍坐一起品茶，清香四溢，可以將茶客帶進似醉非醉的仙境裡，他們談天說地，悠然自得，以茶會友，樂而忘返。

選擇茶葉

茶有助於身體的消化功能，對患有血壓高，血脂和膽固醇的人都一定的幫助。喝茶與品茶，是兩種截然不同的概念，喝茶是為了解渴，品茶是一種享受，要注重茶的色、香、味俱佳，還要講究水質和茶具的配合，然後再細細品嚐。茶葉不可能泡在茶壺中太久，茶葉泡得太久會有苦澀味，便失去茶的味道，茶葉一般浸泡大約10秒鐘左右，便可以開始喝。

減肥與茶

現今人們注重健康，女士喜歡苗條的身材。Ben哥認為選擇茶應該視乎自己的身體狀況，了解一下自己屬於寒底，還是熱底。假如減肥最好選擇喝熟普洱茶 , 熟普洱較為暖胃，而生普洱、綠茶和烏龍較為寒涼，喝完容易肚餓，當人肚餓時，又繼續食，結果越食越肥。所以，寒底的人最好選擇喝熟普洱。

未來發展

他們的茶館有零售、批發業務，還可以在網上訂購茶葉（網站：www.vtlseattle.com）。與時俱進，積極創新，Ben與年輕一輩攜手合作，將茶的文化發揚光大，讓更多人了解茶的好處，並將茶推向國際化。