奇正消痛貼 獨樹一幟藏藥 八小時有效對抗痛症

全美各地的中醫藥業專家，於九月中聚首三藩市出席首屆全美中醫藥大會，討論中醫藥在美國的發展。來自西藏的奇正藥業公司應邀出席會議，向美國中醫師們講解獨樹一幟的藏藥，在治理痛症方面的奇效。

民族醫藥是中國傳統醫藥的重要組成部分，其中藏醫學更是獨樹一幟。其理論獨特、傳承完整、組方豐富、療效顯著、安全可靠，強調預防與治療並重其特色療法――外治法更廣泛應用於臨床實踐。例如，類風濕性關節炎、痛風等痛症，現代醫學依然沒有較好的解決方案，藏藥在這些領域卻可以發揮出特殊的療效。

據了解，目前全球有40億人使用中草藥產品，全美約有逾萬家中藥店、中西醫藥店或出售中藥的保健品店，年銷售額20多億美元。作為中國藏藥領軍企業，奇正藏藥致力成為「千年藏藥的現代傳承者」。該企業近年也積極尋求國際化，其產品早在2003年便已進入美國市場。2013年，奇正藥業又與國際知名職業病研究專家、哈佛大學David Christiani教授合作成立「奇正藏藥科研實驗室」，積極發展中西藥研究的結合。

藏藥傳奇 席捲美國

美國紐約時代廣場被譽為「世界的十字路口」，每天吸引著來自世界各地的遊客，是全球最受矚目的頂級品牌秀場，也成為中國企業走向世界、吸引全球目光的最佳窗口之一。西藏奇正藏藥品牌廣告早前亮相美國紐約時代廣場納斯達克廣告大屏，成為第一家在此展示民族藥品牌的中國企業，讓世界感受來自雪域高原的藏醫藥的健康智慧和神奇療效。

近年來，中國強調加快中醫藥國際化的步伐，為中醫藥走向世界增加了新動力，越來越多的中醫藥企業加強了中醫藥文化在海外的傳播。奇正藏藥本次亮相時代廣場大屏幕，將使世界領略到獨特的藏醫藥文化，也將進一步助推民族醫藥企業加速走向國際舞台。

療效神奇 止痛必備

「奇正消痛貼膏」採用青藏高原海拔4000米以上的高活性藥材，藥力強大。同時採取超低溫真空冷凍乾燥技術，可有效保持藥材活性。夜晚睡覺時敷上8小時，醒來後撕下，藥效可持續一整天。

與普通貼膏不同的是，「奇正消痛貼膏」配有強力的濕潤劑，是國內首創的新型濕敷貼劑。使用時只需將濕潤劑傾倒在貼膏上，再將貼膏貼於患部、壓實周邊膠布即可。在濕潤劑與貼膏的雙重作用下，可使藥力直達病患組織深處，持續發揮藥療，緩解疼痛。不過，因該產品藥效強勁，皮膚較為敏感人士需要注意，初次使用時可使用涼開水代替濕潤劑，并觀察過敏與否。若無異常感覺，再次用藥時可使用藥貼自帶的濕潤劑，但仍需注意觀察，循序漸進為宜。

來自西藏雪域的「奇正消痛貼膏」，經中國國家足球隊及田徑隊等國家級運動隊，及全中國逾2,000家大中型醫院廣泛使用，已充份證實對急慢性扭挫傷、跌打瘀痛、肩周炎、頸椎腰椎痛、骨質增生、落枕、風濕及類風濕等有確切的療效。

消費者購買時請認明「奇正」包裝盒背面的西藏少女圖像及全美總代理奧特美(Ultimate)國際有限公司，方為正貨。消費者如有任何疑問，請致電全國免費熱線1-800-233-3356查詢。