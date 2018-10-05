心理治療師將患者放棺材活埋2小時 患者：宛若新生

據英國鏡報的報道，烏克蘭的心理治療師Andrey Zhelvetro，有著不同尋常的心理治療方式。他把病人安置在棺材裡，然後再活埋他們。烏克蘭一名市民在首都基輔附近的森林中發現了12具空棺材，於是報警。警察介入調查，找到了他，於是他這種不同尋常的治療方法變得廣為人知。

Zhelvetro告訴警方，這些空棺材是用於心理治療。根據這位醫學專家Andrey Zhelvetro說法，他曾經將12名病人帶入森林並將他們活埋了兩個小時。

根據Zhelvetro發布在網上的一則廣告視頻，可以看見他患者進行治療的過程。視頻中，他將棺材放入一個新挖的墳墓。然後，一名穿著白襯衫的年輕人躺在棺材裡。可以看見有一根管道從棺材中伸出，因此患者可以在治療的兩個小時內呼吸。Zhelvetro說：「我幾年前創造了這種治療方法。我自己本身是第一個使用這種治療方式的人。這種訓練可以幫助你獲得活力。」

據報道，其中一名被埋葬的病人說：「很奇怪，當我離開棺材時，我覺得自己好像重獲新生。」警方調查發現沒有犯罪行為。警方發言人說：「參與者是自願進行這種埋葬的，在這個過程中沒有人受傷，沒有發現犯罪活動的跡象。」

一些網民認為這種治療方式是危險的，網友Viktoria Lukyanckuk說道：「如果被埋葬的人感到害怕怎麼辦?人是可能會因恐懼而導致死亡的。」對於這種評論，網友Gena Koktel說：「如果我只是接受治療，那麼我一定會做好足夠的安全措施保護自己。」