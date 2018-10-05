流年沉香 種一枚清歡 — 湘楚雁麗

秋意漸濃，周身被風吹過，涼颼颼的。這幾天的秋雨，淅淅瀝瀝終於有了秋的模樣。穿越時光的韻腳，我在秋光裡終於等到你來，與你邂逅一場唐風宋雨的浪漫，讓這詩意的情懷，寫意成平平仄仄裡的溫存。

在秋風裡，沉澱一份山長水遠的思念，在溫暖的相依相伴中，把幸福鑄成永恆。念你，嘴角上揚，滿心歡喜。即使相思落淚，也是一種憂傷的美麗，為你我願意把相思寫在每一次的春暖花開裡。

羅蘭說：愛是生命的火焰，沒有它，一切變成黑暗。

沒有愛情的溫暖，人生將是昏暗和無意義的。愛情，是單純的，是美好的，是溫柔的。所有的歲月靜好裡，若失去了愛情的點綴，就如同四季沒有了春暖花開的絕豔，更是失去了秋月闌珊的臻美。

靜坐，無語。窗外細雨剛歇，少許薄涼。惟有淺淺的思念，宛若一彎明月懸掛在心海。早已經習慣獨坐，喜歡在一盞茶裡，將一縷小情思盈滿。耳邊的音樂，被碎碎的風吹過，淺淺淡淡。

透著薄薄的窗紗，送來一個柔情的名字，那是你的名字。若詩意般的空靈，於是你的名字，成了我生命裡最短的情詩。

有你思念的日子，總是含著怡然的靜美，如這婉約的清秋，有幸福可依。行走紅塵陌上，惟願歲月靜好，用我一支纖瘦的筆，為你種一籬詩情畫意，種一枚歲月清歡，讓這份美好爬滿歲月的花牆，開一籬深情之花。

你是我心中的綠意，綿延不絕，你是我夢中的花朵，亙古不落。你是生命裡的另一個我。是靈魂的默契，讓我們如此靠近，謝謝你一直那麼的懂我。

穿過光陰的簾幕，我看到你黑白分明的眸子裡，流瀉出不盡的深情。紅塵千丈裡，我只願取一瓢飲。秋的促音，越來越凝重。枯萎的葉子，隨風飄落。有多少的愛情，如這秋天的落葉，總是抵不住時間，枯萎在時光裡。

那天，我問你：「葉子的離去，是風的追求，還是樹的不挽留？」你說：「我不是葉子，你不是風，而是兩顆心的重疊，是兩顆靈魂的合體。」是啊，我們不是葉子，是兩顆靈魂相融的整體。當夜深人靜時候，總喜歡把一份情，折疊在一箋柔柔的小字裡，任由它暗香浮動。

有你，所有的日子，都是美好的，沒有憂愁，沒有傷感，只有為你種下的那一枚小清歡。

記得你說過，最美的愛情，是不會有惆悵的，那是思念時的歡喜和悸動，是回憶時候滿滿的幸福，是兩顆心棲著詩意的甜蜜，是素心以對時，無怨無悔的執念。愛的世界裡，惆悵也是一種美麗，是正常的。拜倫也曾說過：愛情中的歡樂和痛苦是交替出現的。

流年如畫，只想在喧囂的塵世，守一城靜美，真情相愛。攬幾縷清風入詩，撿一片閑雲入畫，而你也恰好落在我的詩裡，落在我的畫裡，落在那一處留白裡，我相信指尖抖落的每一個小字，都種滿了我們最完美的愛和小清歡。