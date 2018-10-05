溫哥華國際電影節開幕 眾星雲集星光熠熠

(溫哥華消息) 第37屆溫哥華國際電影節(Vancouver International Film Festival ) 日前已在溫哥華市中心The Centre 正式開幕。

當晚現場星光熠熠，電視劇 Snowpiercer 的演員，包括韓裔女星Susan Park、演員Sam Otto, 女星Lena Hall和Katie McGuinness 都來到The Centre。其他光臨的明星還有Adam DiMarco 、Tammy Gillis 、Sara Canning 、Celina Martin、Giles Panton 、 Joel de la Fuente 、Alison Wright 、 Aidan Kahn 、 Anja Savcic 、Terry Chen 、 Richard Harmon 、Jordan Connor 、Drew Tanner 、 Jaylin Fletcher 、Alexander Calvert 和Adam Tsekhman等，現場早已有很多媒體和粉絲在等候她們，場面熱鬧。

此外，卑詩省旅遊、藝術及文化廳長畢麗莎、溫哥華市長羅賓遜及 Telefilm 的行政總監Christa Dickens都來支持這電影節。市長羅品信表示，這是他最後一次以市長身份出席這電影節。

當晚公映電影節的首映電影 The Hummingbird Project ，該片的加拿大導演Kim Nguyen 也來到電影節亮相，在台上致詞，與觀眾分享拍攝這部電影的趣事。

溫哥華國際電影節的行政總監Jacqueline Dupuis 及董事局主席David Hewitt 亦上台致詞，感謝各方對溫哥華國際電影節的支持，也表揚電影節義工的努力。

第37屆溫哥華國際電影節由9月27日至10月12日在溫哥華多個地點舉行，放映來自五十五個國家的三百多部電影，其中華語電影及中國主題電影共有十七部，訂票可上網到 viff.org。