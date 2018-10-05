男子花700元排隊第一個進入蘋果店 卻啥也沒買捂著臉跑了

近日，俄羅斯一家蘋果商店創造了該公司有史以來最失敗的新品發布紀錄，第一個排隊進入門店的男子空手而歸，因為他買不起。

9月28日早晨，莫斯科的蘋果粉絲們終於盼來了iPhone X和XSMax的線下首發會，大門外早已聚集了排隊24個多小時的人群。

然而，就在蘋果商店開門營業前的幾分鐘裡，排在隊伍最前方的8個人就已經不知蹤影了。事實上，他們根本沒想要購買手機，而是希望以高得離譜的價格出售自己排隊的位置。

但其實他們相比第9個人瓦萊里（Valery）來說是聰明的，因為瓦萊里也計劃做同樣的事情，只是他在開門之前沒有反應過來即將發生什麼。

瓦萊里成了第一個獲准進入這家店的人，他受到了工作人員們的熱烈歡迎，多名等在店裡的記者對他一頓猛拍。

一開始，他滿面笑容，還做了一個勝利的手勢，但隨後他開始用帽子遮住自己的臉，很明顯，有些事情不對勁。事實證明，瓦萊里就像前面的8個人一樣，從來沒有打算買一部新的iPhone。

他告訴記者，早前，他花了5萬盧布（約760美元）的價格買下了排名第9的位置，並希望在新品發布開始前賣給別人，從而獲利。但事情並沒有按計劃進行，他沒有像其他人那樣選擇離開，而是堅持了下來。

只是，他沒有足夠的錢買iPhone X或XS Max，所以在接受完記者採訪後，他空手而歸。

俄羅斯的社交媒體開始瘋傳瓦萊里的圖片和短片。他可能覺得浪費了5萬盧布，但相比一夜之間躥紅，這筆錢還是很划算的。

據報道，排在蘋果店門前的第一個人試圖以50萬盧布（約7,600美元）的價格在網上出售自己的位置，但在沒能找到買家後，他把自己的票撕成了兩半。

另一個在商店外露營了好幾天的人告訴記者，他曾試圖以40萬盧布（約6,000美元）的價格出售自己的位置，但也空手而歸。

事實上，這場發布會上第一個真正購買iPhone的人是阿納托利（Anatoly），他告訴記者，他只在商店開門前的兩個半小時排了隊。可想而知，在第9人之後還有多少類似瓦萊里這樣的人。